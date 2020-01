Dos salas del Supremo estudian hoy la inmunidad europea de Junqueras

Dos salas del Tribunal Supremo —la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativa— deliberan de forma paralela este jueves a partir de las diez de la mañana sobre el alcance y los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que falló que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, gozaba de inmunidad como eurodiputado desde que fue proclamado electo el 13 de junio, mientras esperaba en prisión provisional la sentencia que le condenó a 13 años de prisión e inhabilitación por sedición en el juicio del procés.

De la interpretación que haga el alto tribunal del fallo de la justicia europea dependerá que el líder independentista, encarcelado desde el 2 de noviembre de 2017, salga de la cárcel y disfrute del escaño en Bruselas al menos mientras se tramita el suplicatorio —el permiso de la Eurocámara— para seguir ejecutando la sentencia firme por sedición; o bien se comunique al legislativo comunitario que Junqueras está condenado por sentencia firme y se encuentra, por tanto, inhabilitado para ejercer el cargo representativo.

El futuro inmediato de Junqueras quedará en manos de los mismos siete magistrados de la Sala de lo Penal que juzgaron a Junqueras y a otros once políticos independentistas entre el 12 de febrero y el 12 de junio del año pasado. Nada más conocerse el fallo del Tribunal de Luxemburgo, la Fiscalía solicitó al Supremo que mantuviera a Junqueras en prisión y lo declarara oficialmente inhabilitado. Cuando la defensa del líder republicano solicitó, como consecuencia de la sentencia europea, la nulidad radical de la sentencia del procés, el ministerio público sostuvo que aunque este gozaba de inmunidad desde el 13 de junio, esta no le blindaba hasta el punto de anular la sentencia sobre el otoño independentista de 2017. “La inmunidad no puede convertirse en refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional”, señalaron los fiscales.

La Abogacía del Estado, en un escrito que fue escrutado hasta las comas durante la negociación entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, respalda la salida de prisión del líder de ERC para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) y al Parlamento Europeo a cumplir con los trámites necesarios para tomar posesión de su escaño como eurodiputado. También, que el Supremo busque la fórmula para que Junqueras pueda ejercer ese cargo mientras mantiene la inmunidad, pero todo ello con “medidas de aseguramiento” para evitar que, si la Eurocámara acaba levantándole la protección, se pueda fugar y no cumplir el resto de la sentencia.

Paralelamente a la deliberación de la Sala de lo Penal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo debe resolver sobre la petición de suspender de manera cautelar la decisión del pasado viernes de la Junta Electoral Central que resolvió que Junqueras no puede ser eurodiputado en aplicación del artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que establece que “son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena”. El plazo legal de 48 horas para que se pronuncie la sala sobre esta suspensión expira este mismo jueves. Este martes, el Parlamento Europeo comunicó que en el próximo Pleno, el 13 de enero, “tomará nota” de la elección como eurodiputados de Oriol Junqueras, y también del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, fugados a Bélgica y que se han beneficiado de rebote de la sentencia europea que reconoció la inmunidad parlamentaria de Junqueras.

La destitución de Torra

La misma Sección Cuarta de la Sala Tercera de Supremo deberá decidir —en este caso antes de mañana— si suspende cautelarmente el acuerdo de la Junta Electoral Central de destituir de manera automática a Quim Torra como diputado del Parlament tras la condena, que todavía no es firme, a un año y medio de inhabilitación por desobediencia que le impuso en diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La retirada del acta de diputado autonómico acarrearía, según distintas fuentes jurídicas, la pérdida de la condición de presidente de la Generalitat, ya que el Estatut establece que el jefe del Ejecutivo catalán se elige entre los miembros del Parlament.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo estudiará si atiende la petición de la defensa de Torra de paralizar de manera cautelar el acuerdo de la Junta Electoral del pasado viernes, que declaraba que el president estaba afectado de “inelegibilidad sobrevenida” por la sentencia de diciembre que le condenó por negarse a retirar del balcón del Palau de la Generalitat un cartel a favor de los políticos independentistas presos. La resolución del órgano electoral dejaba al mismo tiempo sin efecto la credencial de Torra como diputado autonómico por Barcelona y declaraba vacante su escaño en el Parlament. El Supremo analizará si congela por precaución el acuerdo del ente encargado de velar por la neutralidad de los procesos electorales hasta que los magistrados resuelvan sobre el fondo de la cuestión.