El PP acusa al PSOE de pretender “destruir España” y anuncia “movilizaciones en la calle”

El PP ha salido en tromba contra el acuerdo firmado entre el PSOE y ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y anuncia que encabezará "la resistencia" desde el Parlamento y con "movilizaciones en la calle". "Se ha consumado la traición a España. El PSOE constitucionalista ha muerto y es una fuerza nacionalista, disgregadora más. Este Gobierno va a trabajar contra el Estado constitucional y la oposición tiene que convertirse en la principal defensora del Estado para que no se pueda destruir la nación", ha dicho esta mañana la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

La diputada por Barcelona ha asegurado, en una entrevista en Esradio, que los dos folios del acuerdo entre los socialistas y los independentistas, permiten que el PSOE "resucite el procés que había liquidado los tribunales y lo lleve al Gobierno de España". Para Álvarez de Toledo, el futuro Ejecutivo "nace con un doble estigma: el de la mentira y la sedición". "Le diría a Sánchez que se atreviera a presentarse a unas terceras elecciones con este programa, que plebiscite sus pactos. Él se presentó a las elecciones diciendo todo lo contrario: que Podemos era el insomnio, y llegó a decir que volvería a tipificar el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Ahora ha pasado él mismo a convocar uno". ha añadido."Ha comprado íntegramente el discurso de los sediciosos y ha pactado con delincuentes".

El documento del acuerdo entre el PSOE y ERC no habla de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, que el Gobierno ha rechazado siempre, sino de "una consulta a la ciudadanía de Cataluña" sobre los posibles acuerdos a los que lleguen ambas partes sentadas en la nueva mesa bilateral de diálogo que pretenden constituir 15 días después de la formación del Ejecutivo. El texto establece, a sí mismo, que esos acuerdos sometidos a consulta se harían "de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse [cambiando la ley] en el marco del sistema jurídico-político".

Álvarez de Toledo califica de "humillación intolerable para el poder legislativo" que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, esperara al término "de una asamblea liderada por la sedición en la cárcel", en alusión a Oriol Junqueras, de ERC, "para convocar una sesión de investidura" y ha rechazado la opción de la llamada abstención del PP para evitar ese pacto con los independentistas. "La traición no se resuelve con una abstención patriótica. El PSOE constitucionalista ha muerto, ya no existe. Sí hacemos un llamamiento a los barones socialistas. Señor Vara, por ejemplo, ¿vale menos un extremeño que un nacionalista catalán?".

El líder del PP, Pablo Casado, asegura que el acuerdo entre el PSOE y ERC "liquida la soberanía nacional, la igualdad entre españoles y la legalidad". "No debe presidir España quien la ataca así", escribió en su cuenta de Twitter tras difundirse el pacto entre socialistas e independentistas. Los populares insisten en que Sánchez ha consumado "la venta de España" a cambio de seguir en el poder y aseguran que el compromiso de esa consulta futura sobre acuerdos que aún no se han firmado es un referéndum de autodeterminación, algo que el Gobierno ha rechazado siempre. Ya en febrero de 2019, cuando el PP se manifestó en la madrileña plaza de Colón junto a Ciudadanos y Vox firmaron un manifiesto que aseguraba que Sánchez había cedido "al aceptar las 21 condiciones de Torra [Quim, presidente de la Generalitat]", siendo la primera la de "hacer efectivo el derecho de autodeterminación", algo que no sucedió.