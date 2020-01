¿Te han enviado esta newsletter? Apúntate aquí para recibir la próxima en tu correo.Y si te gusta, ayúdanos compartiéndola.



🌅 ¡Buenos días! Os traigo una recopilación de los mejores mapas que hemos publicado en 2019, muchos con un nivel de detalle impensable hace un tiempo. Son los mapas calle a calle, que he hecho con Daniele Grasso y Borja Andrino.

¿Por qué tanto mapa? Hay motivos tecnológicos, como la potencia de los móviles o que existan mejores herramientas para hacerlos (nosotros usamos R, Javascript y Mapbox). Pero la razón fundamental es que cada vez tenemos más datos con información geográfica.

1. El mapa de la renta calle a calle



Gracias al INE y a la Agencia Tributaria, tenemos una información súper detallada —en áreas de 1.000 personas– de la renta en toda España. El conjunto de datos más útil que se publicó este año. | EL PAÍS

2. ¿Escuela de ricos, escuela de pobres?

Los colegios de vecindarios pobres son casi siempre públicos. Pero cuidado: dentro de la pública también hay segregación. En el mapa localizamos miles de colegios públicos, privados y concertados. El tema —que es uno de mis favoritos— es un análisis de la segregación educativa, con datos de 33.000 niños, 21.000 colegios y 35.000 vecindarios alrededor. | EL PAÍS

3. Benidorm atrae más gente (y de todas partes)

¿De dónde viene cada turista que te encuentras en Benidorm, Sanxenxo o Salou? Usamos datos de telefonía móvil para seguirlos hasta su código postal, gracias a una colaboración con Jordi Pérez Colomé. Luego cruzamos esa información con la renta de los barrios, para comprobar que la desigualdad se va contigo de vacaciones.

4. Vox y la inmigración

Vox logró más votos en municipios con más inmigración. El mapa era solo el primer indicio; luego hicimos gráficos para corroborar que la relación existe en muchas Comunidades Autónomas. Además, es posible que sea causal, porque se mantiene cuando usamos un modelo estadístico para controlar por una docena de variables. | EL PAÍS

5. De espaldas a las urnas

“¿Cuándo dices que son las elecciones? Es que yo ni idea”. Hay cientos de vecindarios donde la mayoría de gente no vota. Lo conté con Nacho Carretero, que estuvo en dos de los barrios con más abstención: Las Mil Viviendas (Alicante) y Palma-Palmilla (Málaga). | EL PAÍS

6. El voto calle a calle

Este año publicamos los mapas del voto en 2016, abril, mayo y noviembre. Fueron posiblemente nuestros mapas con más éxito. El primero lo publicamos en abril con los resultados de las elecciones hace tres años y luego repetimos tres veces, en cada una de las citas electorales de este año.

7. Los niños se van del centro



El centro de Madrid está vaciado de familias con hijos. Usamos el mapa para acompañar un reportaje de Fernando Peinado. Las diferencias por barrios son enormes: en muchas partes del centro no hay ni un niño por cada 10 adultos, mientras que en muchos barrios periféricos —como Las Tablas o Montecarmelo— hay hasta 6 niños por cada 10 adultos. | EL PAÍS

8. Un mapa del Barça - Madrid

Otra vez con Jordi Pérez Colomé, usamos datos de Facebook para ver cómo se reparte el interés por cada club en toda España. El artículo sirve, además, para entender cómo es la información que las redes sociales ofrecen a los anunciantes. | EL PAÍS

9. ¿A cuánto está tu pueblo de un hospital?

Este mapa lo hicimos para hablar de los contrastes entre el campo y la ciudad. Sus resultados son aproximados, porque tuvimos que construir una base de datos que no existe, pero la visualización me gustó especialmente. Es el mapa que más trabajo nos dio. | EL PAÍS

2. Una lista de 2019

Las listas nos inundan en Navidades, pero siguen siéndome útiles. Aquí van mis recomendaciones de un libro, un videojuego, una serie, una película, un documental, una aplicación y un podcast.

+ Un libro: Furious hours, de Casey Cep. La historia de un asesino en serie de Alabama y del libro que Harper quiso escribir después del éxito de Matar a un ruiseñor. La obra de Casey Cep tiene de todo y está genialmente escrita. Lo recomiendan Michael Lewis y Barack Obama, a ver si alguien se anima a traducirlo y publicarlo en español.

Más libros. Range, de David Epstein, sobre porque triunfan los generalistas en un mundo especializado; Nervio óptico, la novela de María Gainza (“Siempre huí de ese estilo alambicado que me parecía un chiste”); El primer hombre, la biografía de Neil Armstrong que escribió James R. Hansen; Espía y traidor, de Ben Macintyre, una historia real que parece una novela.

+ Un videojuego: FIFA 20. Hacía 10 años que no jugaba al fútbol en una consola y he alucinado: ahora es una mezcla de juego y colección de cromos. He disfrutado de asomarme a un universo desconocido —uno de tantos—, porque alrededor del FIFA hay foros, youtubers, webs, aplicaciones y competiciones millonarias. Soy bastante malo, pero es muy divertido.

+ Una serie: Así nos ven. El caso real de un juicio por violación que culminó con la prisión de cinco afroamericanos que dicen ser inocentes.

+ Una película: 1917. La cinta bélica de Sam Mendes está rodada en un único plano secuencia, y aunque eso me hizo recelar antes de verla, la verdad es que es fantástica.

+ Un documental: The Dawn Wall. El año pasado le dieron el Oscar a Free Solo, el documental sobre Alex Honnold, la primera persona que escaló sin sujeciones la ruta Freerider de El Capitan. El documental es fascinante (¿Por qué Honnold se arriesga a morir?), pero me gusta más otro que comparte protagonistas —la misma pared— y que conviene ver antes: The Dawn Wall. Si el tema te interesa, luego puedes ver Valley Uprising, que cuenta los inicios de la escalada en el parque nacional de Yosemite, o leer En solitario, de James Salter, que es uno de mis libros favoritos en general.

+ Una aplicación: TikTok. Es una locura y merece la pena darle un vistazo. Es una red social donde se encadenan videos asombrosos uno detrás de otro: un portero hace paradas a cámara lenta, dos gemelas bailan sincronizadas o se convierten en zombies, tres japoneses aparecen vestidos de Teletubbies, un chaval salta entre dos edificios y una chica vuela en bicicleta. Es, además, la red social más global que he visto, donde se intercalan jóvenes —casi siempre son jóvenes— de Houston, Fuengirola, Berlín o Bangalore. Lo único malo de TikTok es que me deprime pensar que son mi competencia.

+ Un Podcast: las conversaciones con Tyler Cowen. Son entrevistas con gente interesante,a menudo economistas, pero no solo economistas, que hablan de su trabajo y asuntos de todo tipo. Mis favoritas son las de Margaret Atwood, Daniel Kahneman, David Brooks, Neal Stephenson o Esther Duflo.

3. Un agradecimiento 🎄

Esta newsletter ha sido lo más satisfactorio de un año bueno e intenso. Pronto cumplirá un año, pero ya la recibís 15.000 personas cada semana. Es un privilegio escribirla. ¡Gracias a todos! 🙌

Esta newsletter ha sido lo más satisfactorio de un año bueno e intenso. Pronto cumplirá un año, pero ya la recibís 15.000 personas cada semana. Es un privilegio escribirla. ¡Gracias a todos! 🙌