El mapa del voto en toda España, calle a calle

El resultado de las elecciones generales del pasado domingo cuenta una historia. Pero el mapa del voto en cada manzana de cada municipio español ofrece miles de matices nuevos. Se puede ver cómo el color de un distrito cambia al cruzar una calle o en qué barrios los partidos minoritarios han conseguido ser los más votados.

EL PAÍS ha recopilado la información del voto en cada sección censal, área en la que residen unas 1.500 personas. Tras solicitar los datos de las más de 35.00 secciones a todas las delegaciones del Gobierno de España, ofrecemos una fotografía al máximo nivel detalle que se puede obtener de unas elecciones.

Madrid. Vox no ha ganado la batalla en ningún barrio madrileño, pero en el norte ha sacado sus mejores resultados. En más de una manzana ha sido el más votado. El eje de la Castellana se ha mantenido en manos del PP.

Barcelona. Como gran parte de la comunidad, la ciudad se ha coloreado con el amarillo de ERC. El Partido Popular ha perdido su poderío en las zonas de mayor renta, en la parte alta de Barcelona.

Galicia. El color rojo es la novedad del mapa gallego. Los socialistas se han afianzado en pequeños municipios pero también en A Coruña, Ferrol y Lugo, localidad donde en 2016 arrasó el PP.

Murcia. Ha sido la segunda provincia y la primera capital de provincia con más voto a Vox. El apoyo a la formación de Abascal se confirma también fuera de las ciudades.

Fuentes y metodología. Los datos han sido facilitados por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todas las comunidades autónomas y son provisionales. Por eso aún no han sido publicados. No incluyen el voto CERA (españoles residentes en el extranjero) ni las posibles impugnaciones en las mesas electorales. Esos recursos los dirime desde ayer y durante unas tres semanas la Junta Electoral. No ha sido posible incluir los datos de la provincia de Girona, ya que no estaban disponibles.

Las geometrías de las secciones censales son del INE (2018). En menos del 1% de las secciones censales se muestra en una sola sección los datos que corresponderían a dos de ellas. Esto se debe a la actualización de los archivos geográficos realizada en el último año.