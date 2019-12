El Constitucional fallará sobre Jordi Sànchez antes que sobre Junqueras

En Constitucional ya nadie da por segura la unanimidad en la resolución de los recursos relacionados con el procés. La sentencia del Supremo condenando a los procesados por un delito de sedición en concurso medial con el de malversación marca un antes y un después. El Constitucional retuvo durante meses los principales recursos de los dirigentes independentistas, al constatar que no podrían resolverse sin votos particulares. El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, habría querido evitar el surgimiento de grietas en la institución. No lo consiguió. De hecho, González Rivas intentó durante algún tiempo convencer al magistrado Juan Antonio Xiol para que cerrase filas con la mayoría en los recursos presentados por Junqueras. El relativo a la prisión provisional del exvicepresident (rechazado por el TC el pasado 28 de noviembre por 9 votos a 3) empezó a debatirse ya en enero de 2018, y al constatarse las discrepancias aquella solicitud de amparo se quedó en un cajón. El propósito del TC siempre fue no interferir en la labor del Supremo.