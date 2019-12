La Fiscalía investiga la concesión de una plaza pública a la hermana del presidente de la Junta de Andalucía

La Fiscalía de Málaga ha iniciado diligencias de investigación sobre el procedimiento por el que se nombró a la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, como directora interina del Conservatorio Superior de Danza Ángel Ganivet, de Málaga. El Ministerio Público ha decidido actuar a raíz de la denuncia que interpuso hace una semana una de las profesoras que concurrieron al proceso de selección en el que se concedió la plaza a Dolores Moreno, pese a obtener menor puntuación que otra de las aspirantes. Ahora deberá dilucidar la veracidad de los hechos denunciados y si los hechos tienen relevancia penal.

El pasado mes de junio, la hermana del presidente andaluz consiguió el puesto a través de un concurso extraordinario de méritos entre docentes del conservatorio, un procedimiento inusual para la sustitución provisional del anterior director del centro, que se había jubilado ese mismo mes, tal y como desveló este diario. Según un informe reservado de la Inspección educativa, Dolores Moreno obtuvo en el concurso 38,20 puntos sobre 50 posibles. Frente a ella, Esperanza Utrera, otra competidora por la misma plaza, obtuvo 49,50 puntos. La denunciante considera que el procedimiento utilizado para dicho nombramiento se realizó al margen de la previsión legal porque concurría la hermana del presidente del Gobierno andaluz, según han explicado a este diario fuentes judiciales. La demandante, contactada por este periódico, asegura que aún no ha recibido el informe de la Fiscalía.

Desde la Junta de Andalucía se negó cualquier trato de favor a Dolores Moreno, asegurando que el concurso de méritos no era necesario y que, finalmente, se tuvieron en cuenta “otros criterios técnicos”. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, explicó que se decidió rechazar a la aspirante con mayor puntuación porque había sido cesada anteriormente cuando ocupó un cargo de dirección. Utrera nunca fue cesada y abandonó su puesto cuando terminó su mandato, según fuentes cercanas a la Inspección.

El pasado mes de septiembre, el consejero de Educación, Javier Imbroda, en sede parlamentaria, quien defendió la actuación rigurosa de la Inspección en todo el proceso de selección. Los votos de PP, Ciudadanos y Voz impidieron las comparecencias en la Cámara regional de los inspectores implicados en el procedimiento.

Las dos profesoras que concurrieron al proceso de selección con la hermana del presidente andaluz, solicitaron por escrito el 12 de junio a la Inspección información sobre los criterios para atribuir la plaza a Dolores Moreno, que atesora 14 años de experiencia docente y que obtuvo la categoría de catedrática el pasado julio. En su respuesta, la Inspección reconoció haber “recabado información de otras fuentes” para tomar su decisión, y se negó a “publicar la puntuación de los méritos y la información complementaria recabada” para relegar a Utrera y otorgar la plaza de directora a la hermana del presidente andaluz.

Este diario pudo recabar la versión Juan Carlos Martínez, el inspector que dirigió el proceso de selección y que se decantó por Moreno, pese a que otra candidata la superaba en 11 puntos. Martínez explicó que para adoptar su decisión consultó con el anterior inspector adscrito al conservatorio y con el director saliente, José Gutiérrez. “Ambos me desaconsejaron su nombramiento [por Utrera]”. “Yo recabé datos y propuse a una persona desde el punto de vista técnico, que no tiene que ser la que tiene más experiencia, sino la más adecuada”, señaló Martínez, quien recordó que su informe no era vinculante y podría haber sido rechazado por el jefe de la Inspección y por la delegada territorial. El anterior director del centro negó a este periódico que el inspector le hubiera consultado sobre la idoneidad de alguna de las aspirantes después de haber mandado el correo con los requisitos para aspirar al puesto de dirección el 29 de mayo. “Jamás habló conmigo, ni se dirigió a mí, ni yo desaconsejé en ningún momento el nombramiento de Utrera”, aseguró.

Ahora la Fiscalía ha abierto diligencias, paso previo para la investigación penal, para dilucidar si, como alega la denunciante, la Inspección y la Delegación de Educación de Málaga desarrollaron un procedimiento ad hoc para favorecer a la hermana del presidente de la Junta de Andalucía.