Casado anima al PSOE y a Ciudadanos a reeditar su pacto de 2016

Con la ultraderecha en auge (de 24 a 52 diputados en siete meses) y Ciudadanos noqueado (10 escaños), el mejor escenario para los populares es que el líder socialista logre la investidura con el apoyo de partidos independentistas y ponga en marcha con Podemos el primer Gobierno de coalición en un contexto económico difícil. Así, el PP podría es estar esperándoles si fracasan y las diferencias entre Sánchez y Pablo Iglesias provocan una legislatura corta. “El problema es Sánchez. Si el PP le hace presidente, dejaríamos de ser la solución, la alternativa”, insistió este lunes Casado.

Desde la noche electoral, el presidente popular hace acopio de motivos para argumentar su no a Sánchez: empezó con la alianza con “los populistas” [Podemos] y los “independentistas [ERC]; sumó la llamada sin contestar que hizo al líder socialista — “este partido no se puede dejar humillar”— y la sentencia de los ERE, al que suele referirse como “el mayor caso de corrupción de la historia de España y de la Unión Europea”. En ese catálogo de desincentivos para pactar con el PSOE, este lunes recordó que entrar en el Gobierno no les daría ninguna garantía, porque Sánchez tendría la potestad de cesar a los ministros del PP cuando quisieran, además de “lo extraño que sería compartir banco azul [el que ocupa el Ejecutivo en el Congreso] “con quien está blanqueando a partidos independentistas”. Para Casado, Sánchez “ha quemado las naves y volado los puentes” para negociar con el PP. Al líder popular no le preocupa las voces internas que indican otros caminos porque cree que muestran un partido heterogéneo en el que al final, en todo caso, decide el presidente.

Como ya hizo tras las elecciones de abril, Casado trata de zafarse de la presión señalando a Cs, que ya firmó un pacto de legislatura, finalmente fallido, con Sánchez en 2016. Insiste en que superado ese trámite, el PP sí facilitaría la gobernabilidad con pactos sobre temas de Estado y apoyando los Presupuestos, siempre que, eso sí, se adaptaran al programa popular de bajada de impuestos.