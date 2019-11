Casado: “El PP no puede facilitar la investidura del partido del mayor caso de corrupción”

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido este miércoles en que su partido no facilitará la investidura de Pedro Sánchez. La dirección popular se apoya en el pacto del PSOE y Unidas Podemos y en la condena de los ERE para sustentar su decisión de no abstenerse en el debate de investidura. "El PP no puede facilitar la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el escándalo mayor de corrupción de la historia de España", ha zanjado el presidente popular.

Durante una comparecencia en Zagreb (Croacia), donde se celebra el congreso del PP europeo, Casado ha presentado el caso de los ERE como "el mayor caso de corrupción de la historia de España y probablemente de la historia de la Unión Europea en cuanto a fondos públicos defraudados" y ha sugerido maniobras del Gobierno para que la sentencia se conociera después de las elecciones del pasado 10 de noviembre. "La sentencia estaba lista hace algunos meses y se atrasó su publicación. Queremos que se sepa por qué se atrasó hasta después de las elecciones. Pensamos que habría tenido un efecto definitorio para el resultado electoral del PSOE", ha declarado. El líder popular ha asegurado que "no es la primera vez" que Sánchez "hace coincidir" sentencias con el momento que le interesa: "Convocó las elecciones generales después de la sentencia del procés y de la de la exhumación de Franco", ha dicho. En realidad, el Ejecutivo deseaba haber procedido al traslado de los restos del dictador en 2018, pero la cadena de recursos judiciales de la familia retrasó el procedimiento.

El presidente popular ha asegurado que Sánchez no es ajeno a esa sentencia porque contó con el apoyo de la federación andaluza para llegar a la secretaría general del PSOE y porque dos miembros de su Gobierno fueron consejeras en la Junta de Andalucía con Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Casado pide al líder socialista que se aplique "el mismo baremo" que en su día exigió a Mariano Rajoy durante el juicio del caso Gürtel. "Es él el que decía que era incompatible estar en un Gobierno afectado por una condena en materia de corrupción aunque no afectara directamente a quien ostente la responsabilidad en ese Gobierno. Tiene que aplicarse esa misma exigencia de ejemplaridad y asumir responsabilidades".

Casado ha descartado la abstención del PP y también una gran coalición con el PSOE, como sugería el expresidente José María Aznar. " Unir la solución al problema sería una irresponsabilidad. Dejaría a España sin alternativa. No podemos formar parte de su programa", ha declarado el presidente popular. En todo caso, ha insistido en su vieja propuesta de pactos de Estado sobre violencia de género, infraestructuras, defensa... y ha ofrecido los diputados y senadores del PP no para facilita la investidura pero sí "la gobernabilidad" apoyando los Presupuestos Generales del Estado y "la aplicación de la Constitución en Cataluña". También ese escenario parece improbable porque Casado pone como condición que los socialistas renuncien a su programa, bajen impuestos y no apliquen las políticas pactadas con Unidas Podemos.

El líder popular, como otros dirigentes del partido estos días, ha insistido en que Sánchez no le devolvió la llamada que le hizo la noche electoral del pasado 10 de noviembre, pero este miércoles ha admitido que era "de cortesía" y que tampoco hubiese cambiado nada. "No me devolvió la llamada porque sabía lo que le iba a decir".