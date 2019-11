Moreno: “La sentencia es una vergüenza para la institución que represento”

Vídeo de la comparecencia del presidente de Andalucía, José Manuel Moreno Bonilla. Atlas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha identificado las condenas de los ERE con una forma determinada de hacer política y ha presentado a su Gobierno como una garantía de ruptura con “los tiempos de la corrupción, de la malversación, del despilfarro, del clientelismo, del descaro y de la desvergüenza”, del PSOE. En una dura declaración institucional realizada desde San Telmo, la sede del Ejecutivo regional, el dirigente del PP ha afirmado que la sentencia es “una vergüenza para la institución” que representa. El resto de formaciones de la región también han vinculado al PSOE con la corrupción a cuenta del contenido del fallo de la Audiencia de Sevilla, mientras que los socialistas andaluces han buscado desligarse de la etapa en la que se produjeron los hechos juzgados, cuyas responsabilidades políticas ya fueron cobradas "hace años".

“Hoy es un día triste para Andalucía”, ha señalado Moreno. “Por fortuna, la realidad actual de nuestra tierra no guarda relación con estos acontecimientos", ha insistido. Para resaltar la desvinculación con la etapa socialista, el presidente andaluz ha asegurado que la comunidad “se ha despojado de los lastres del pasado” y que “los tiempos de corrupción han acabado”. En su comparecencia ha defendido la imagen de la comunidad que considera vulnerada por la sentencia. "Tengan todos por cierto que el buen nombre de Andalucía va a quedar por encima de esos escándalos del pasado tristemente traídos hoy al presente". El dirigente popular también ha reclamado a los partidos políticos “un compromiso” por la regeneración democrática para evitar "otro ataque al corazón de la política, ni otra afrenta como esta a sus ciudadanos ni otro atentado similar contra su imagen y su credibilidad", que, ha sostenido, “ni España ni Andalucía se pueden permitir”.

Su socio de Gobierno, Ciudadanos, ha hecho gala de haber sido “el freno de la corrupción en la Junta de Andalucía”, cuando exigió, para sostener al Ejecutivo socialista de Susana Díaz en 2015, que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán renunciaran a sus respectivos escaños. Así se ha manifestado Juan Marín, vicepresidente andaluz, quien, tras arrogarse haber puesto “punto final a la corrupción” en la comunidad, ha cargado directamente contra la dirigente socialista, reclamándole que asuma sus responsabilidades como secretaria general del PSOE-A por haber “puesto la mano en el fuego” por los dirigentes imputados y haber retirado a la Junta como acusación particular en el caso ERE. El líder territorial de la formación naranja también ha apuntado a Ferraz, sede federal de los socialistas, al considerar que este es “uno de los casos de corrupción más importantes de Europa”. “Alguna responsabilidad tendrán que asumir algunos” porque “ni los votantes ni los militantes del PSOE se merecen esto”. Marín ha querido dar trascendencia a la sentencia por la extensión de las condenas. “No eran algunos miembros del Gobierno socialista, era una trama organizada para delinquir a costa del dinero de los parados andaluces”, ha recalcado.

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, también ha querido romper con el pasado y ha insistido en desvincular al partido de unos hechos que sucedieron tiempo atrás y cuyas responsabilidades políticas “fueron dirimidas hace muchos años”. “No hay en la actualidad ningún político en activo con implicación en los hechos enjuiciados”, ha recalcado Cornejo. Unos hechos que los socialistas andaluces han “lamentado profundamente que se produjeran”. El dirigente ha defendido la honorabilidad de los que fueran presidentes de la Junta de Andalucía, alegando que “no se han enriquecido ilícitamente, ni se han llevado un euro al bolsillo”.

Para Adelante Andalucía, la sentencia de los ERE demuestra lo que para la coalición es el PSOE andaluz, un partido cuya “supervivencia está asociada a la malversación y a las redes clientelares”, según ha afirmado su líder, Teresa Rodríguez, en una comparecencia ante los medios en Cádiz. La dirigente de Podemos en la comunidad entiende, no obstante, que ese comportamiento no se circunscribe únicamente a esa formación. “Aquí todo el mundo ha utilizado el dinero público para permanecer en el poder. Las redes clientelares las han tenido todos los gobiernos que han estado durante mucho tiempo en el poder", ha asegurado, para advertir de que esto puede volver a suceder porque, ha dicho, "no hemos hecho absolutamente nada para evitarlo".

En un tono sereno y en la línea de Moreno, el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Alejandro Hernández, ha considerado que con la sentencia "se ha puesto de manifiesto la hipocresía del Partido Socialista y de sus dirigentes". El dirigente de la formación de extrema derecha ha asegurado que las condenas a los expresidentes Chaves y Griñán "son una vergüenza para Andalucía, para la Junta y para el PSOE".