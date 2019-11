Casado se distancia de Vox: “Frente al populismo no hay que disfrazarse de populistas o doblar la apuesta”

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha desmarcado este jueves de Vox, a quien ha criticado, sin citarles, durante su discurso en la segunda jornada del congreso que el Partido Popular Europeo celebra en Zagreb (Croacia). "Frente al populismo no hay que disfrazarse de populistas. Frente a las soluciones fáciles para problemas complejos no hay que doblar la apuesta. Tenemos que decirles que son incompatibles con los valores y los principios que construyeron Europa y que el PP es la mejor vacuna contra los populismos que ya están asolando las economías, los Estados del bienestar y la propia concordia civil en nuestras naciones", ha dicho.

Durante su intervención, Casado ha recordado el aniversario de la caída del muro de Berlín y ha asegurado que hoy hay que derribar otros cuatro: "el del nacionalismo, el del populismo, el del indentitarismo y el del proteccionismo". "El nacionalismo es puro veneno, en la historia de Europa y en la historia del hombre", ha asegurado el líder del PP. "Hay partidos nacionalistas con representación en el Parlamento europeo que quieren seguir construyendo muros, seguir dividiendo a la gente por su lengua, su ideología, por el color de su piel o simplemente por entelequias y quimeras imaginarias. Cualquier problema de regionalismo es un problema de toda Europa y desde España agradecemos al PP europeo la firmeza contra el independentismo xenófobo que una minoría pretende imponer en Cataluña", ha añadido.

Casado ha asegurado que los populismos "campan hoy tanto en el lado izquierdo de la ideología política como en el derecho" e intentan buscar enemigos: "Europa para los brexiters; los inmigrantes para aquellos que pretenden construir muros más altos que una presión demográfica que no entiende de color de piel, sino de renta. Porque el problema que encara Europa con la inmigración ilegal no es un problema racial, es un problema de pobreza, y no hay muro suficientemente alto para impedir que 1.400 millones de africanos quieran tener una vida mejor", ha dicho. Frente a esos populismos, el presidente popular ha asegurado que Europa tiene que desarrollar un Plan Marshall para África.

Para el líder del PP, los populismos "de izquierdas y derechas", los "movimientos euroescépticos", están "poniendo en riesgo los fundamentos de la Unión Europea".Casado también se ha referido durante su discurso a "la ideología de género". "Hay populistas que reniegan de ella, y otros que pretenden imponerla dividiendo a hombres y mujeres, intentando decir que la izquierda es quien más ha luchado por la igualdad, pero no es cierto. No admitamos lecciones de la izquierda a la hora de defender los derechos y las oportunidades de las mujeres".

Finalmente, Casado ha hablado de la guerra arancelaria. "Tenemos que convencer a las otras potencias de que el libre comercio es la única forma de garantizar la prosperidad económica y el Estado del bienestar. Ese muro también necesitamos derribarlo. Solo así, sin complejos, haciendo una política que reilusione a la gente, conseguiremos derribar esos muros".

El presidente del PP descartó este miércoles que su partido pudiera facilitar con su abstención la investidura de Pedro Sánchez tras la condena de los ERE, a la que Casado se refirió como "el mayor caso de corrupción de la historia de España y probablemente de la Unión Europea". La portavoz popular en el Congreso la pasada legislatura, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este jueves que esa opción sería "masoquismo". En una entrevista en Esradio, la diputada electa por Barcelona ha asegurado que Sánchez "no tiene escrúpulos" y si fracasa su negociación con ERC "volverá a desviar toda su artillería hacia el PP".