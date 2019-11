Sánchez y Casado se acusan de no querer negociar y ven imposible un acuerdo

J. C., Madrid

Una semana después del 10-N, el presidente en funciones y candidato del PSOE y el líder de la oposición aún no han hablado directamente. Han mantenido comunicaciones, vía mensajes, pero no han conversado. Para el PSOE, tras las posiciones manifestadas estos días por el equipo de Pablo Casado, esa conversación no es una prioridad. La negociadora socialista, Adriana Lastra, ha contactado con algunos grupos directamente y con otros por teléfono, para quedar la semana que viene, pero aún no se sabe nada de la cita con PP y Ciudadanos. En el partido de Casado aguardan al menos una llamada de cortesía, porque el propio Sánchez se comprometió a ello, y consideran los mensajes recibidos hasta ahora como de “acuse de recibo”.