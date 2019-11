Sánchez habla de diálogo y "crisis política" en Cataluña para atraerse a ERC

En vídeo, directo de la comparecencia conjunta de Pedro Sánchez y Charles Michel.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha logrado en 48 horas sumar el apoyo de Unidas Podemos para su investidura con un pacto de coalición, se mueve ahora rápidamente para intentar convencer a ERC de que se abstenga, algo imprescindible para que salga investido si Ciudadanos sigue en el no. En su primera comparecencia con preguntas desde el acuerdo con Pablo Iglesias, Sánchez ha elegido con cautela las palabras para atraerse a ERC, que está exigiendo un cambio de discurso y una mesa de partidos fuera del Parlamento como la que estuvieron a punto de acordar en febrero con Carmen Calvo.

Sánchez ha hablado hasta en dos ocasiones de "crisis política" y ya no de "crisis de convivencia", como hizo en campaña, y ha insistido varias veces enn que él siempre defenderá el diálogo dentro de la Constitución. Sánchez ha tratado de colocar a ERC ante una disyuntiva: si no ayuda con su abstención a que haya Gobierno, podría forzar unas terceras elecciones y abrir la puerta a la derecha y la extrema derecha, que no plantean el diálogo. El presidente, que hasta hace pocos días hablaba de las enormes diferencias con Unidas Podemos en el asunto catalán, hoy ha insistido como mensaje a ERC en que solo el PSOE y Podemos le garantizan diálogo dentro de la Constitución para resolver la situación en Cataluña. "Si no, ¿qué solución proponen? ¿Qué gobierno quieren?", ha lanzado como mensaje claro a los independentistas, que están en una situación muy compleja.

Sánchez ha definido como "ilusionante" y "novedoso" el preacuerdo de coalición suscrito con Unidas Podemos este martes, apenas dos días después de las elecciones generales del 10-N. "Había que resolver la crisis de gobernabilidad y lo hemos hecho en 48 horas", ha defendido Sánchez. Tras una primera toma de contacto con los socialistas, ERC ha avanzado este mediodía que mantiene su no a la investidura, aunque no se ha cerrado a seguir hablando para llegar a un acuerdo. Su abstención es clave para que salga adelante el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

"El PSOE y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución y el Estatut para resolver la situación en Cataluña. Por tanto, aquellos que se oponen nos tendrán que explicar qué alternativa proponen. Nosotros vamos a manifestar nuestra voluntad de superar esta crisis política mediante el diálogo", ha defendido Sánchez, que se ha enfrentado este jueves a su primera conferencia de prensa tras el anuncio del preacuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Sánchez ha atendido a los medios tras recibir en el Palacio de La Moncloa al presidente electo del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, que también ha asistido a la comparecencia.

Después del sorprendente pacto alcanzado con el líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias —que sería vicepresidente del nuevo Gobierno—, Sánchez tiene que conseguir los votos de las fuerzas minoritarias para sacar adelante su posible investidura. El PSOE y UP solo suman 155 escaños, por lo que los socialistas han empezado a buscar los apoyos del PNV, Coalición Canaria, el Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe y el BNG, que en principio podrían apoyar a Sánchez.

Además, son necesarias las abstenciones de Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, aunque se antojan más difíciles de conseguir. Este mismo jueves, la vicesecretaria de organización de los socialistas, Adriana Lastra, se ha reunido durante 50 minutos con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. La formación independentista no ha encontrado en este primer contado "indicio alguno" de que el partido socialista vaya a abandonar "la vía represiva" para afrontar el "conflicto político existente entre Cataluña y el Estado".