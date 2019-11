ERC y PSOE se reúnen para negociar la investidura de Pedro Sánchez

Gabriel Rufián y los diputados de ERC llegan al Congreso este verano para asistir a la sesión del debate de investidura. En vídeo, el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, en una entrevista a Onda Cero este jueves. Foto: JAIME VILLANUEVA | Vídeo: ONDA CERO

La número dos del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, se reúne este jueves por la mañana en el Congreso de los Diputados con el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián. La reunión entre ambos representantes, que mantienen una buena relación desde hace tiempo, resulta clave porque para que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez tras su preacuerdo con Unidas Podemos los socialistas necesitan lograr al menos la abstención de Esquerra. El PSOE querría acelerar al máximo estos contactos para que haya Gobierno antes de Navidades y la investidura se pueda concretar entre el 16 y 18 de diciembre. El vicepresidente de ERC, Pere Aragonés, líder de hecho del partido, ha puesto hoy como "buen punto de partida" la cumbre de Pedralbes, a la que acudieron Pedro Sánchez y el presidente Quim Torra en diciembre de 2018 y cuyo diálogo terminó truncándose por la referencia a la "autoderminación" y a la figura de un relator.

ERC endureció ayer su mensaje mientras continuaban los cortes en carreteras de Cataluña. Aragonés pidió en Catalunya Ràdio a los independentistas que "no aflojen" en la movilización hasta forzar una solución al "problema político en Cataluña". El mensaje se ha suavizado este jueves en una entrevista en Onda Cero. El vicepresidente de la Generalitat ha asegurado que su partido no pretende "cronificar un conflicto" sino "encontrar soluciones". "Hoy estamos peor que hace un año. Yo no voy a renunciar a la independencia de Cataluña, pero tampoco puedo pedir que la otra parte renuncie a sus principios. Entender, ponerse en la situación del otro, es fundamental", ha manifestado.

ERC ya ha avanzado antes de la cita de hoy de Rufián con Lastra que parte de un no a la investidura de Sánchez porque no comparte los anuncios lanzados en campaña por el presidente en funciones —recuperar el referéndum como delito en el Código Penal y medidas sobre la educación y los medios catalanes— y porque el escenario político ha cambiado tras el verano y, sobre todo, tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes separatistas del procés.

El preacuerdo que presentaron el martes Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tampoco ayuda ya que incluía especialmente el punto 9 en el que se hace referencia a "garantizar la convivencia en Cataluña" con fórmulas "siempre dentro de la Constitución". A ERC le gustaría que PSOE y Podemos suavizaran esa redacción y se limitaran a referir que en Cataluña hay "un problema político" para encajar más fácilmente su voto hacia la abstención.

El PSOE quiere acelerar los contactos en los próximos días para intentar sumar al menos 168 votos favorables, de los 350 del Congreso de los Diputados, y posibilitar la formación del Gobierno antes de la Navidad. Mientras se entablan los primeros contactos con Esquerra, el PSOE ha comenzado a lanzar el guante aotros partidos susceptibles de apoyar la investidura de Sánchez: PNV, Más País y Compromís, con quienes estableció ayer un primer acercamiento. Lastra está encargada de la negocación, junto con Rafael Simancas.

Esa primera conversación se produjo con el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, que no dio nada por cerrado pero reconoció que ambas fuerzas tienen mucho camino andado sobre la denominada agenda vasca de reivindicaciones. Algo similar ocurrirá con el Partido Regionalista Cántabro de Miguel Ángel Revilla, siempre dispuesto a pactar con su escaño. “Los términos de nuestro acuerdo permanecen intactos”, afirmó Revilla. La reunión del PSOE con Íñigo Errejón y Joan Baldoví, de Más País y Compromís, también se saldó con expectativas favorables. La agenda concreta de las citas con los demás partidos aún no se conoce, pero incluirá a PP y Cs y solo deja fuera a Vox y EH Bildu.