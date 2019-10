ERC buscará el acuerdo de otros partidos para promover una ley de amnistía

Diálogo, eso es lo que propone ERC con insistencia para empezar el camino que aborde la crisis de Cataluña, pero antes, no puede haber presos. Los republicanos preparan la respuesta a las posibles condenas a los independentistas catalanes con llamadas a la serenidad y con la propuesta política de que todos los partidos catalanes lleven en su programa la elaboración de una Ley de Amnistía. Por ahora las conversaciones las mantienen con Junts per Catalunya, en Comú Podem y la CUP.

El portavoz del Grupo de ERC en el Congreso, y cabeza de lista para las elecciones del 10 de noviembre, Gabriel Rufián, va a de avanzadilla en la respuesta que prepara su partido una vez que se conozca la sentencia del procés. No tienen duda de que las penas por las que serán condenados serán importantes, sean cuales sean los delitos por los que se les condenen. También que la petición de indulto no es su opción, sino una ley de Amnistía tal como la hubo en 1977 para dar carpetazo al franquismo. “Hay que limpiar el panorama porque no se puede empezar a hablar con presos y exiliados”, ha dicho en Rufián en TVE, en la misma línea que traza en distintos medios y foros en los últimos días. Su propuesta será, una vez que salga la sentencia, que los partidos que coincidan en este planteamiento lo lleven en su programa electoral. Ellos sí lo harán. En la Constitución española de 1978 no se contempla la ley de Amnistía cuya promulgación fue en 1977 y con la Ley de Leyes se extinguió. No se quiere hablar de indulto en las filas republicanas al dar por supuesto que los afectados no lo pedirán, aunque alguien lo puede redactar por ellos.

Después, “hay que hablar”, repite Rufián en referencia implícita al gobierno central. ¿De qué? Ellos de autodeterminación y de la celebración de un referéndum aunque también de su contenido se puede discutir. Para todo ello se requiere que el PSOE si gana las elecciones no pacte con Ciudadanos, que lo hará “si es fuerte”. Cuanto más débil numéricamente sean los socialistas más posibilidades hay de “condicionarlos” para que se sienten en una mesa de negociación.

El alma izquierdista y republicana de ERC se aprecia en el énfasis en su defensa de las políticas sociales y en su rechazo al “no es no” permanente a lo que se proponga en el Congreso. “No votaré nunca contra la sanidad pública”, pone como ejemplo.