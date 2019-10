Rivera: “El Gobierno abandona a millones de españoles”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, participa en la manifestación convocada por Jusapol en Madrid. En vídeo, las declaraciones del líder de Ciudadanos. EP

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha preguntado este sábado al presidente Sánchez por qué tiene "miedo" de actuar contra Quim Torra y ha criticado al Ejecutivo, en particular al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de la crisis en Cataluña, ya que demuestra que "no está a la altura".

Rivera ha efectuado estas declaraciones antes de participar en la manifestación que la asociación de policías y guardias civiles Jusapol ha convocado en Madrid para defender la igualdad salarial entre los agentes de los distintos cuerpos policiales, reivindicación a la que el líder de Cs se ha adherido este sábado.

A su juicio, "claro que tiene cabida" la aplicación ahora del artículo 155 de la Constitución, pues se redactó para situaciones como la actual, ha afirmado. Rivera ha reconocido que ayer, viernes, con motivo de los violentos disturbios que se produjeron en Barcelona una noche más, se le saltaron "las lágrimas", especialmente por las graves lesiones que sufrieron algunos policías nacionales, a quienes ha enviado un mensaje de "gratitud", así como a sus familias.

Así que, según sus palabras, se dan las circunstancias que obligan a la aplicación del 155 de la Constitución para, entre otros objetivos, "echar" al president de la Generalitat, Quim Torra, de quien ha recordado de nuevo que hace pocos días se fue "en coche oficial" a "cortar una autopista" para encabezar durante unos instantes una de las marchas por la independencia.

Frente a los "delincuentes" que "queman" la capital de Cataluña y frente a dirigentes como Torra, que "hacen lo que le da la gana", Rivera ha pedido el acuerdo de los partidos constitucionalistas. Pero ha criticado a Pedro Sánchez por no liderar la corriente constitucionalista, y por ello, tras preguntarse "por qué tiene miedo" de actuar contra el presidente de la Generalitat, ha añadido si la razón reside en los consejos que le da el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El líder de Ciudadanos ha asegurado, además, que "el Gobierno no pisa Cataluña" y está abandonando a millones de españoles que residen allí. Aunque el ministro de Interior en funciones ha acudido este sábado a Barcelona para reunirse con el conseller del ramo, Miquel Buch, y visitar al operativo policial desplegado, Rivera se ha preguntado, irónicamente, si su viaje persigue "recoger los escombros", ya que a pesar de que ayer se tuvo que cerrar la Sagrada Familia y no se va a disputar en la fecha prevista un Barça-Madrid, a pesar, en suma, de los altercados, dijo que "no pasaba nada".

"Nos duele el alma" con lo que está sucediendo en Cataluña, ha ahondado Rivera, quien, según ha reconocido, ayer recibió muchas llamadas y mensajes de personas que reclaman al Gobierno que intervenga. Intervención que ha resumido en la aplicación del 155, el cese de Torra y la reanudación del control y de la seguridad en las calles.