Última hora en Cataluña | Disturbios en Barcelona en una protesta paralela a la manifestación masiva

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Bruselas: "Conozco a la gente que se comprometió con las urnas. Nunca les he visto haciendo ningún tipo de uso de la violencia. No he estado en Barcelona. Desde ayer por la mañana no he estado . He salido en libertad sin fianza. Voy a estar a disposición de la justicia belga para lo que sea necesario". Imagen de Álvaro Sánchez.