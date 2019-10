Con su mochila cubierta con un pañuelo de la "república del 1 de octubre", un sombrero y gafas de sol, Àlex, de 62 años, jubilado, camina a paso ligero por la Avenida Meridiana en dirección al Cinc d'Ors, en el Paseo de Gràcia, donde confluirán todas las manifestaciones de la Marcha de la Libertad. Sin ocultar, haciendo una mueca, que está con el cuerpo "dolorido" -ha caminado más de 100 kilómetros-, Àlex admite que la experiencia de participar en esa manifestación en favor de los presos independentistas ha sido "emocionante y encantadora". "Pone la piel de gallina y hace llorar la fuerza que tiene este pueblo. Manifestarnos es la única salida que nos queda para que nos hagan caso después de siete años", dice. "¿Qué quieren hacer con nosotros?".

Militante soberanista desde la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut, Sànchez, que fue bombero de profesión, cuenta que se ha involucrado en todas las actividades posibles en defensa del referéndum y de la independencia. "Estoy aquí para reivindicar el mandato del 1-O y por la lucha de las libertades y contra este Estado represor. La sentencia ya me la esperaba", añade. Pese a que es de Tàrrega (Lleida) y vive en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Àlex, que practica el ciclismo y el montañismo, no dudó en apuntarse como voluntario para participar en la columna que partió este miércoles desde Berga -habían pocos voluntarios- hasta Manresa. Tras recorrer 50 kilómetros, durmió con cientos de personas en el pabellón del Congost. El jueves la ruta siguió hasta Sant Quirze del Vallès, donde pasó la noche en otro pabellón y de ahí hasta Barcelona.

Antoni Parcerisas y Francesc Codina, en La Meridiana.

La ANC habilitó esos centros deportivos para instalar a todos los excursionistas y darles de cenar y desayunar por tickets a seis euros. En Sant Quirze también durmió Marta, de 48 años, trabajadora sanitaria, de Ripoll. No pudo participar en la ruta los tres días pero cree que hubiera tenido suficiente condición física para hacerlo. "Ha sido una experiencia muy buena. Estuve en Estrasburgo, en Bruselas, en Madrid y aquí tenía que estar", afirma. "Es una sentencia injusta. Yo me siento catalana desde siempre. Es un hecho diferencial. Soy hija de andaluz y catalana pero de esta manifestación a mi familia y a mis amigos españoles les llegará solo dos minutos y 10 de los contenedores quemados", afirma.

Con esa mezcla de emoción, cansancio y rabia por la sentencia, la ANC logró su objetivo de que cinco manifestaciones partieran el miércoles de diferentes ciudades catalanas (Tarragona, Girona, Tàrrega, Berga y Vic) para confluir en Barcelona. La romería ha discurrido sin mayores problemas por autopistas y autovías que han colapsado el tráfico sin apenas causar protestas. La marcha que entró por la Meridiana, en la que estaban Marc y Marta, estaba ya a mediodía atestada de ciudadanos con esteladas y pancartas. Voluntarios y vecinos desplegaron mesas donde les ofrecían agua, zumos, plátanos y galletas. Casi parecía la llegada de un tour. "Los vecinos nos traen cosas", dice Irene, de 70 años, jubilada, con su nieto Joan feliz con su primera huelga, en alusión a las uvas que llevó un señor.

Àlex Sànchez, en un momento de la marcha.

La marcha entró por La Meridiana y evocó a la movilización de la Diada que cubrió hace unos años esta avenida. Con la huelga de ayer, muchos barceloneses han aprovechado hoy el día para sumarse desde su ciudad a la marcha. "No estoy aquí solo por la independencia. Es también por la democracia. La sentencia no es justicia; es venganza. Estoy muy adoctrinado ¿no?", dice con ironía Pierre Caufape, de 50 años, de Sant Cugat, trabajador del departamento de audiovisuales de la Universitat Autònoma de Barcelona. Antoni Parcerisas y Francesc Codina, de Barcelona, se sumaron este jueves a la Marcha en Sant Quirze para participar hoy en la ruta al menos un tramo. Allí supieron indignados los actos violentos de Barcelona y la paliza que sufrió un joven a manos de un grupo de extrema derecha. La luz se apagó a las 23.00 horas. "La sentencia ha provocado mucha indignación. Tenemos al Gobierno encarcelado. Y pienso en los jóvenes a los que se les cierra el futuro y no se les dejará ni opinar. Seguiremos movilizándonos hasta que dialoguen".