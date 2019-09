Casado: “Sánchez quiere seguir en funciones pagando la campaña electoral con nuestros impuestos”

Ante las dudas, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo han vuelto este sábado a escenificar su hormigonada unión en una carballeira gallega. El presidente del Partido Popular en España ha volado a Galicia para participar en la tradicional apertura del curso político de la formación en la comunidad, en un momento crucial para las siglas tanto a nivel estatal como gallego, con las elecciones autonómicas en el horizonte. En la fiesta que desde hace cuatro años se celebra en el municipio anexionado de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), Casado ha respondido a unas declaraciones formuladas minutos antes por el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha admitido que existe "riesgo cierto" de que haya elecciones el próximo 10 de noviembre. Según Casado, que ha celebrado que "por fin" Sánchez "reconozca" esa posibilidad, "el riesgo cierto para España" es el socialista. "Un experto en nadar en la incertidumbre", ha dicho, que "quiere que haya elecciones" para "acabar de rematar la jugada" y continuar gobernando en funciones sin hacer "absolutamente nada".

"Sánchez quiere seguir en funciones pagando la campaña electoral con nuestros impuestos”, ha sentenciado, pero "sin hacer absolutamente nada de lo que se le pide a un presidente del Gobierno". En su día, ha recordado también el presidente del PP, el PSOE y Unidas Podemos acordaron una moción de censura contra Mariano Rajoy apoyada en "una mentira" y que ahora "no son capaces de salir de una reunión sin insultarse".

Además del presidente de la Xunta y buena parte de los representantes del PP en las provincias gallegas, en este acto político en la Carballeira de San Xusto (con un puesto de pulpo que mandó instalar el alcalde del pueblo, Jorge Cubela), han acudido también con Casado la vicesecretaria de organización, Ana Beltrán, y el de participación, Jaime de Olano. El presidente del PP ha dado explicaciones de su cambio de planes (que hace una semana pasaban por no acudir a la cita con Feijóo) asegurando que hizo un esfuerzo para retocar la agenda. Ayer viernes hasta la noche, dijo, asistía al centenario del "negocio familiar" de su esposa (jardín histórico nacional Huerto del Cura), y hoy de madrugada antes de volar a Compostela para acudir en coche a Cerdedo-Cotobade ha visitado Mallorca. Una vez aquí, Feijóo se ha comprometido con él de forma rotunda para disipar cualquier suspicacia: "España necesita un presidente que tenga el apoyo de su partido más que nunca. Y esto te venimos a decir, Pablo: tendrás el apoyo del PP de Galicia más que nunca".

Y en su turno, Casado ha respondido a Feijóo: "Este año es muy especial para ti y fundamental para el PP, querido Alberto. Te necesitamos y esta tierra sigue necesitándote. A buen entendedor, pocas palabras bastan", ha concluido retomando el dicho que hoy han empleado en sus discursos varios de los participantes en el acto después de que la pronunciara el alcalde local.

Frente al paraguas político del "España suma" el presidente de la Xunta ha descartado cualquier adición que venga de fuera de la formación: "La suma en Galicia es el PP de Galicia", ha afirmado, y a continuación ha reivindicado la "unidad dentro del PP". "Ellos [por el PSOE] llegaron al Gobierno porque nos dividimos, y desde que están en el Gobierno están logrando que nos unamos con más intensidad", ha proclamado: "Somos el gran partido de centro-derecha-liberal-reformista".

"A través del PP y del presidente Casado lo vamos a conseguir", ha sacado pecho acto seguido Feijóo ante todos sus simpatizantes. "Hoy somos más fuertes en la adversidad, mientras España asiste a una lección diaria de fracaso con el Gobierno de Sánchez. No han sabido gestionar la victoria, y eso les llevará a la derrota", ha augurado el líder gallego. "Llevamos meses de frivolidad, egocentrismo y una campaña política basada en series de televisión. El protagonista de la inestabilidad en España solo tiene un nombre, Pedro Sánchez, y ya estamos hartos de su sectarismo, sus desprecios y sus chantajes".

"No tengo ni idea de si va a haber elecciones", ha comentado más tarde Pablo Casado, pero "el PP está preparado para ir a ellas y devolver a España el futuro y la esperanza de una gran nación". "A nuestro partido le vendrían bien" estos nuevos comicios, ha afirmado, "no hay comentarista político que no diga que el PP ha crecido en estos meses". Y varias veces, antes y después, el presidente nacional de los populares ha insistido en que la suya es una fuerza "centrista", "centrada" y "central", pero también ha recordado que él no es "una persona de trinchera, sino de pactos".