El Gobierno convoca a las comunidades para prepararse ante un Brexit duro

El Gobierno implicará a las comunidades autónomas en los planes de contingencia para afrontar un eventual Brexit sin acuerdo. Estas administraciones, con competencias sobre asuntos sensibles como educación y sanidad, han sido convocadas a una reunión de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), un órgano que reúne al Gobierno central y las comunidades para debatir asuntos de la UE. Esta ha sido una de las decisiones más concretas adoptadas este jueves en el encuentro que ha mantenido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con varios de sus ministros para revisar los planes de emergencia frente a un Brexit no pactado.

En la reunión se ha analizado el plan de contingencia ya existente y se ha constatado que "España está preparada para afrontar las consecuencias negativas de un Brexit sin acuerdo", según un comunicado emitido por La Moncloa. Para ampliar el alcance de esos preparativos, el Ejecutivo pretende reforzar la cooperación con los gobiernos autonómicos y por eso ha convocado la reunión de ese órgano, de momento sin fecha fija.

Además, ante la proximidad del 31 de octubre -fecha prevista para que se haga efectiva la salida del Reino Unido de la UE- un grupo de trabajo dependiente de la Comisión Interministerial para el Brexit se reunirá semanalmente para hacer un seguimiento exhaustivo de la implementación de los últimos detalles de los planes de contingencia

El decreto aprobado por el Gobierno a principios de marzo —y avalado un mes más tarde por el Congreso de los Diputados— cubre las áreas más sensibles en España frente a un hipotético Brexit abrupto. El ámbito prioritario es la ciudadanía, en particular los casi 300.000 británicos que residen oficialmente en España y que constituyen la mayor comunidad de este país en el exterior. El texto garantiza prestaciones sanitarias, cómputo de cotizaciones de Seguridad Social, convalidación de permisos de conducir y de planes de estudios, entre otros elementos, para ese colectivo. Fuera del decreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez firmó con el de la ex primera ministra Theresa May un acuerdo para que haya reciprocidad en las condiciones de ciudadanía que se otorgan a las dos comunidades de expatriados (hay 175.000 españoles registrados en territorio británico). La incertidumbre que vive el Reino Unido arroja dudas sobre la pervivencia de este texto.

Más allá de los ciudadanos, el decreto español contempla la cooperación policial entre España y el Reino Unido; el refuerzo de aduanas para atender el tráfico de mercancías proveniente del territorio británico; el acceso a los mercados de ambos países y el transporte con Gibraltar, entre otros elementos. España es uno de los países europeos más afectados por el divorcio. El Reino Unido es, por un lado, el primer país emisor de turistas hacia España y, por otro, el primer destino de las inversiones españolas. Y las empresas británicas constituyen el tercer cliente de los bienes y servicios españoles. A esos estrechos lazos se suma el complejo encaje de Gibraltar, colonia británica enclavada en territorio español