Podemos dice por carta a sus bases que no aceptará el “trágala” de Sánchez

Podemos solo baraja un escenario: un acuerdo de coalición con el PSOE antes del 23 de septiembre, fecha límite para que se convoquen nuevas elecciones. Para conseguirlo, la formación de Pablo Iglesias le envió el martes al Gobierno en funciones una propuesta de programa y estructura de Ejecutivo para retomar la negociación. La mañana del viernes, el partido le ha remitido este documento de 119 páginas a los inscritos y les avisa de que no aceptará el "trágala" de Pedro Sánchez, es decir, la posición de "o como yo digo, o elecciones" porque es "irresponsable y está llamada al fracaso".

"Lo que ni nosotras ni ninguna otra formación política puede aceptar es un trágala", dice Podemos en la misiva en la que subraya que el documento presentado esta semana a los socialistas es una propuesta "honesta". El PSOE calificó el martes la propuesta de que Unidas Podemos tenga una vicepresidencia y tres ministerios en un posible Gobierno de coalición de "inviable" por la desconfianza mutua que existe entre los dos líderes desde la fallida investidura del 25 de julio. "Lo que no han respondido es por qué ahora es inviable algo que en julio era viable", ha respondido Pablo Echenique, jefe negociador, en Antena 3.

La dirección de Podemos considera que la negociación fracasó en julio por la celeridad con la que se desarrolló. "El problema es que duró 72 horas porque Pedro Sánchez no quiso negociar hasta tres días antes de la sesión de investidura", ha argumentado Echenique. La precipitación, según el dirigente, derivó "en una propuesta que carecía de las competencias necesarias para llevar a cabo ciertas medidas". Tres semanas después, el partido reclama una vicepresidencia y tres ministerios con competencias transversales y justifica esta oferta con el argumento de que se basa en un documento del PSOE. "Se lo estamos poniendo fácil", ha asegurado el jefe negociador de Podemos. "Si quisiéramos sillones los hubiéramos aceptado en julio".

La repetición electoral no se discute, por ahora, en los despachos de la sede de Podemos. "Sería irresponsable que Sánchez nos llevara a elecciones", ha afirmado Echenique. Las encuestas publicadas hasta ahora auguran una nueva victoria del PSOE, pero sin mayoría absoluta. El dirigente de Podemos asegura hacer caso omiso a los sondeos aunque al mismo tiempo presume de que auguran mejores resultados para su formación que el 28 de abril.

"Cuando los ciudadanos no dan a un partido la mayoría absoluta están pidiendo que se pongan de acuerdo. No pueden pretender asumir el poder y no compartir las responsabilidades", respondió Iglesias horas después de que los socialistas rechazaran su propuesta. En la estrategia de su formación no se baraja la posibilidad de apoyar un Gobierno del PSOE en solitario a través de un programa pactado. Iglesias esgrimió todos los pactos de Gobierno que los socialistas y Unidas Podemos han alcanzado en autonomías como La Rioja, Valencia y Canarias y ayuntamientos como el de Barcelona.