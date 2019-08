Carmen Calvo califica la propuesta de coalición de Podemos de “órdago impositivo”

Carmen Calvo, en un acto en Sevilla el pasado 10 de agosto. En vídeo, sus declaraciones en la cadena SER. GTRES (Juan Jose Ubeda)

El PSOE eleva el tono contra Unidas Podemos cuando solo queda algo más de un mes para que termine el plazo para formar Gobierno —23 de septiembre— y evitar las cuartas elecciones generales en cuatro años. Si el martes los socialistas consideraban "inviable" la propuesta de la formación de Iglesias de retomar la negociación para formar un Ejecutivo de coalición, este miércoles Carmen Calvo ha calificado la oferta de "órdago impositivo, una apuesta a blanco y negro”. La vicepresidenta en funciones le ha vuelto a recordar al que sigue siendo su "socio preferente" que la suma de los escaños de los dos partidos no es suficiente para formar una mayoría parlamentaria: “Sus escaños son insuficientes para la legislatura y para la gobernabilidad. Partamos de esa realidad".

Unidas Podemos envió el martes un documento de 119 páginas a los socialistas en el que planteaba un acuerdo programático y de estructura de Gobierno en el que miembros del partido de Iglesias ocuparían una vicepresidencia social y tres ministerios. "La propuesta está basada en el punto en el que nos habíamos quedado. Es incomprensible que algo fuera viable en julio y sea inviable en agosto", ha explicado Pablo Echenique, jefe negociador de Podemos, en una entrevista en Telecinco. Hace menos de un mes, Sánchez descartó la entrada de Iglesias en un posible Ejecutivo compartido, el dirigente se echó a un lado, y el equipo negociador socialista puso sobre la mesa cuatro cargos similares a los que plantea ahora de nuevo Unidas Podemos.

“Nosotros fuimos en serio, hicimos una propuesta razonable para haber hecho un Gobierno de coalición. No ocurrió porque Unidas Podemos lo rechazó, porque sus pretensiones son literalmente la imposición de un grupo al que triplicamos en escaños… ¡Les hemos escuchado que estarán de comisarios para que no nos derechicemos! No hay precedentes de un grupo, además mucho menor, que intente imponer una fórmula de dos gobiernos”, ha manifestado Calvo. Echenique sigue la estrategia marcada por Iglesias de no agresión y no va a entrar, según sus palabras, "en una dinámica de reproches".

Unidas Podemos se niega así a responder a las duras palabras de la vicepresidenta. "Hemos hecho respuestas constructivas por eso hemos trabajado en agosto en ese documento de más de 100 páginas", se ha limitado a decir. "La flexibilidad facilita el acuerdo. No hemos parado de ceder desde el principio".

“Este tiempo no ha pasado en balde. Iglesias rechazó una propuesta y se ha generado una gran desconfianza. No queremos llevar al Gobierno de la nación a un día a día que sea imposible”, se ha mostrado tajante la vicepresidenta en funciones en una entrevista en la cadena Ser. “El presidente Sánchez lo dijo, no va a ser investido a toda costa, en contra de sus convicciones para que la estabilidad de un Gobierno no funcione en el día a día”, ha incidido la número dos del Ejecutivo.

El PSOE y Unidas Podemos solo coinciden en este punto: la estabilidad del futuro Gobierno está en cuestión. Mientras los socialistas descargan sobre el partido de Iglesias los posibles problemas que derivarían de un Consejo de Ministros compartido -el conflicto catalán es uno de los temas clave en este sentido-; Echenique considera que "esto no es solo un problema de investidura, es un problema de una legislatura". El partido le recuerda a Sánchez la brevedad de la anterior legislatura debido a que el presidente solo contaba con 85 escaños. "Si uno obtiene los números in extremis para obtener la investidura, pero luego la gobernabilidad falla, pues tenemos gobiernos inestables. Es lo que vimos antes de las elecciones", ha resumido el dirigente de Podemos.

El PSOE ofrecerá como alternativa a Unidas Podemos un programa para tratar de recabar su apoyo a la investidura de Sánchez. Aprovechando su invitación el G-7 que se celebra este fin de semana en Biarritz (Francia), el presidente en funciones ultima las reuniones que mantendrá con los líderes del PNV y PRC. La semana que viene se verá también con colectivos sociales, como hizo a primeros de agosto. El objetivo es presionar a Pablo Iglesias para que renuncie a que haya ministros de Podemos y apoye un Gobierno a la portuguesa, mediante apoyos externos, tras un acuerdo programático. Si este pacto no se consigue, la repetición electoral prevista para el 10 de noviembre será inevitable.

"Espero que no vayamos a elecciones", ha confiado Echenique. "Pueden pasar dos cosas: una mayoría progresistas como ahora porque el PSOE no va a tener mayoría absoluta y dependerá de los escaños de Unidas Podemos. La otra opción es que Casado sea presidente con ministros de Ciudadanos y a lo mejor de Vox. Y por cierto tardarían cinco minutos ponerse de acuerdo. Con lo cual, ¿qué sentido tiene que los ciudadanos vuelvan a votar? Es poco sensato".