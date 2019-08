Vox Asturias pide conocer las vinculaciones políticas de los profesores de igualdad

Vox cree que la igualdad de género es una "industria" y ha pedido conocer los expedientes y conexiones políticas de los profesores que den clases de igualdad el próximo curso en Asturias. El portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Ignacio Blanco, ha dicho este domingo que velará por evitar que "colectivos radicales" entren en las escuelas a "contaminar" la mente de los niños con ideas "esquizofrénicas" sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Para Blanco, el Gobierno regional "debería pedir expresamente el consentimiento a los padres y hacer públicos los currículums y vinculaciones políticas de los profesores que la impartirán". El PSOE asturiano, que controla el Ejecutivo de la Comunidad, respondió inmendiatamente y calificó de "más propio de prácticas de otra época" la petición, que considera "una caza de brujas".

"Ya está bien de lavados de cerebro en la escuela con nuestros impuestos", ha asegurado Blanco, que considera que no tiene sentido usar el término "violencia machista" porque este tipo de acciones "no debería tener etiquetas". "Lo que hay es violencia sin más, hay violencia de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia otra mujer, de un hombre hacia otro hombre, de un gay a otro hombre, de un gay contra otro gay, de un padre o una madre contra sus hijos, de un blanco contra un negro, de un negro contra un blanco, de un chino contra un senegalés, de un senegalés contra un rumano, de una hija contra su madre o padre...", ha opinado. El diputado regional asturiano de Vox ha insistido en que la violencia que sufren las mujeres no se ha reducido pese a haber "criminalizado a la mitad de la población por ser hombres".

Según Vox, existe toda una "industria" de la igualdad, en la que "socialistas y comunistas se quedan con todo el pastel", mientras que las ayudas directas a las mujeres víctimas suponen un "porcentaje minúsculo de ese saqueo institucional". El portavoz en Asturias ha afirmado que su partido "no es machista" y lo ha justificado diciendo que en las instituciones asturianas hay más representación femenina del partido ultra que masculina. "Pero porque son buenas, no porque sean mujeres", ha puntualizado.

La respuesta del Ejecutivo regional no se ha hecho esperar. "Negar la existencia de la violencia machista es intolerable y rompe con consensos básicos en nuestra democracia", ha criticado Gimena Llamedo, secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE. "Vox es un partido que representa la vuelta a las cavernas, con el que Ciudadanos y el PP no dudan en pactar gobiernos. Su único discurso es el del odio y eso es peligroso para nuestra sociedad y para nuestra joven democracia", ha advertido la dirigente socialista.

Llamedo ha lamentado la petición de conocer currículums de profesores que ha hecho Vox, aunque ha garantizado que Asturias va a ser un territorio "libre de listas negras" en el que no se va a tolerar "la caza de brujas a las mujeres feministas cuyo compromiso con la igualdad y la libertad tanto ha contribuido a avanzar en el papel de la mujer en nuestro país".