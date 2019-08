Un tribunal permite al ‘Open Arms’ entrar en aguas italianas

Un tribunal administrativo italiano ha levantado la prohibición de entrada a aguas territoriales italianas impuesta al buque español Open Arms para "permitir el socorro de las personas a bordo". Se trata de una medida cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo Regional de Lazio que justifica su decisión en "la situación de gravedad y urgencia excepcionales". El tribunal argumenta que el peligro en el que se hayan las 147 personas a bordo exige una respuesta sin demora. El barco espera hace 13 días que le permitan entrar en un puerto seguro para desembarcar.

La decisión del tribunal no ordena un puerto en el que atracar, pero tras recibir el escrito, la ONG ha anunciado que se dispone a entrar en aguas territoriales italianas y ya ha puesto rumbo a la isla de Lampedusa.

La decisión responde al recurso que la ONG Proactiva Open Arms interpuso contra la prohibición de entrada en aguas territoriales que le impuso el Gobierno italiano. El veto estaba fundamentado en ley promovida por el ministro del Interior, Matteo Salvini, que eleva a un millón de euros la multa a las organizaciones humanitarias que entren en aguas italianas sin autorización. La organización denunciaba que el decreto de Salvini, convertido en ley la semana pasada, viola las normas de derecho internacional del mar y las relativas al salvamento marítimo.

Salvini, que está en plena pre campaña por hacerse con el Gobierno, ha tardado pocos minutos en responder y mantener su "no" al buque. "Porque no seré nunca cómplice de traficantes de personas", ha dicho, según recoge el diario La Reppublica. El periódico italiano recoge que el propio primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ya había pedido a Salvini que dejase desembarcar al barco. "Conte me escribió para el desembarco de unos cientos de inmigrantes a bordo de un barco de una ONG que es extranjera y está en aguas extranjeras. Responderé cortésmente que no está claro por qué deberían desembarcar en Italia", le respondió el líder de la Liga.