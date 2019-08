Sánchez se reunirá con el PNV la semana del 19 de agosto

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá con dirigentes del PNV en Bilbao la semana del 19 de agosto. El dirigente socialista se desplazará a la capital vasca para explorar las posibilidades de apoyo de los nacionalistas en una nueva votación de investidura. El partido que dirige Andoni Ortuzar se abstuvo en las dos votaciones que enfrentó Sánchez en el Congreso y que perdió tras la ruptura de las negociaciones entre el PSOE y Podemos.

Los nacionalistas vascos no han mantenido con Sánchez una reunión para abordar su investidura desde que el Rey le encargó formar Gobierno el pasado 6 de junio. El líder socialista citó en La Moncloa a los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos, pero ni Ortuzar ni Aitor Esteban, el portavoz en el Congreso, se entrevistaron con el líder socialista.

El PSOE necesita el concurso del PNV, que no se opone a un posible Gobierno de coalición que aglutine a Podemos, para sacar adelante la investidura de Sánchez. Eso sí, los nacionalistas advierten de que los socialistas deben acordar con ellos el programa. Fuentes de la dirección del partido señalaron que tienen experiencia en coaliciones y que, por ello, no les preocupa esa fórmula. Pero insistieron en que no se puede dar su voto por hecho y que tienen que negociar con ellos.

El líder socialista inició el pasado jueves una ronda de contactos con colectivos de la sociedad civil para convencer a Podemos de que asista, sin entrar en el Ejecutivo, un gobierno monocolor del PSOE con un acuerdo programático como base. El primer encuentro lo mantuvo con una organización de hombres por la igualdad y otros 19 colectivos de mujeres, que fueron convocados con menos de 24 horas de antelación

Este lunes se ha visto con las cinco principales ONG ecologistas. Y el próximo jueves se entrevistará con los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva; y con los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Cuando finalice los contactos el presidente en funciones distribuirá a todas las fuerzas políticas el documento con el que pretende redoblar la presión sobre Unidas Podemos.

Sánchez envió una carta a la militancia socialista para explicarle qué ha hecho hasta ahora y qué piensa hacer para evitar que se llegue al 23 de septiembre sin una investidura y por tanto se convoquen de forma automática las elecciones. En la carta, Sánchez explicó a la militancia con claridad que su opción es un Gobierno "a la portuguesa", esto es del PSOE con apoyo externo de partidos de izquierda basado en un acuerdo programático. Este miércoles se encontrará con el Rey en Marivent,