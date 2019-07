Casado descarta que el PP se abstenga si Sánchez intenta otra investidura

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha rechazado este viernes que su grupo parlamentario se vaya a abstener en un nuevo intento del líder socialista Pedro Sánchez para obtener el respaldo del Congreso en una sesión de investidura. El dirigente popular ha advertido a Sánchez que si quiere "virar" y llegar a acuerdos con la derecha, debía evitar que el PSOE navarro pacte "por acción u omisión" con Bildu. En la comunidad foral, los socialistas navarros han cerrado este viernes con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra (I-E) un acuerdo para repartir las consejerías del Gobierno ante la investidura de la socialista María Chivite, quien necesitará de la abstención de EH Bildu.

En declaraciones a los medios tras la investidura del ya presidente de Murcia, el popular Fernando López Miras, Casado ha remarcado que el PP está entrando en una fase en la que "solo" se va a "guiar por los hechos". Por ello, ha emplazado a Sánchez a "decirle" al PSN que "no puede pactar con los herederos de Batasuna".

Casado considera que "todo lo demás" formaría parte de otra sesión de investidura que conduciría a un nuevo acuerdo con Podemos, aunque ha apuntado que los españoles "ya no se merecen más bandazos". No obstante, también ha apostado por llegar a cerrar pactos de Estado con un hipotético Gobierno dirigido por Pedro Sánchez, y por dar estabilidad presupuestaria en caso de que se desbloquee la investidura del líder socialista.

"Más no podemos hacer. Todo el mundo vio que él quiere para los próximos años un gobierno izquierdista, con Podemos y nacionalistas", ha subrayado Casado antes de pedirle a Sánchez que no haga responsable al resto de partidos de una situación que "él ha creado" al acudir a una investidura sin los apoyos cerrados y perderla. El presidente en funciones ha asegurado este jueves en una entrevista en Telecinco que "hay que volver al punto de inicio y explorar otros caminos". Además, ha reiterado su intención de intentar de nuevo la investidura hablando no solo con Unidas Podemos sino también con PP y Ciudadanos.

Casado ha aprovechado el acuerdo al que ha llegado su partido en Murcia con Ciudadanos y Vox para pedirles a los dirigentes de estos partidos en Madrid el "ejemplo" murciano se traslade a la Comunidad de Madrid cuanto antes. Y ha dicho que es "optimista", porque los líderes territoriales del PP, Cs y Vox están haciendo una "gran labor".

En opinión del líder del PP, en Madrid debe repetirse el final feliz de la negociación "complicada" que han mantenido los tres partidos en Murcia. Casado sostiene que los españoles "piden acuerdos" entre formaciones en las que los votantes tienen puntos en común, a pesar de sus muchas diferencias.