La intervención de Casado en diez minutos. ePV

Pablo Casado, líder del PP, ha justificado el voto en contra de su grupo a la investidura de Sánchez. Sin leer papeles, ha empleado dos argumentos claros para rechazar un Gobierno socialista: que el PP es “la alternativa” al PSOE y que Sánchez se aliará con “los enemigos de España”. El líder del PP ha empleado media hora exacta con un claro mensaje central: el PP votará no porque Sánchez se ha entregado al nacionalismo, independentismo y populismo radical de Podemos. Casado, además, ha acusado a Sánchez de no haber citado a Cataluña en todo el discurso. "Por eso vamos a votar no a su investidura. No estamos de acuerdo en que venga aquí a inculcar sus negociaciones con otras formaciones políticas. Y no estamos dispuestos a que culpe a las formaciones de la oposición. Su obligación es dar a esta cámara la información de qué Gobierno quiere formar, y con qué socios. El Partido Popular formrá una leal oposición". Con esta afirmación ha tratado de trasladar la imagen de hombre de Estado.

Las preguntas de Casado a Sánchez

"¿No ha visto el elefante morado con un lazo amarillo en la habitación?"

Sánchez a Casado: "Que levanten la mano sus diputados por el País Vasco"

Casado: "Señor Sánchez, dos horas de discurso para no decir nada"