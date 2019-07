El actual Gobierno de coalición PNV-PSE saldría reforzado en unas elecciones vascas, según el Euskobarómetro

A un año de celebrarse las elecciones autonómicas vascas si el lehendakari Iñigo Urkullu decide agotar la legislatura, el actual Gobierno de coalición formado por el PNV y el PSE-PSOE saldría reforzado y obtendría una holgada mayoría absoluta en el Parlamento vasco al aumentar su representación estas dos formaciones. El PNV pasaría de los 28 escaños actuales a 30 y los socialistas serían el grupo político con el mayor crecimiento, con un significativo salto de 9 a 14 parlamentarios. El partido que preside Andoni Ortuzar podría formar un gobierno mayoritario de corte nacionalista con una alianza con EH Bildu, que también mejoraría su respaldo electoral (19 asientos, uno más). En cambio, el PP y Podemos sufrirían un desgaste y se quedarían ambos con seis escaños cada uno.

La última oleada del Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco (UPV), dada a conocer este viernes, revela la supremacía electoral del PNV, que obtendría el respaldo mayoritario en unas hipotéticas elecciones vascas si estas se celebrasen en la actualidad. Con un total de 400.000 apoyos y algo menos del 40% de estimación de voto, la formación nacionalista volvería a ser el partido vencedor en el País Vasco, con 30 escaños. Se quedaría a ocho de la mayoría, lo que hace improbable que se decantara por formar un gobierno monocolor en minoría. El trabajo de campo se realizó entre el 28 de mayo y el 19 de junio mediante 1.200 encuestas en otros tantos domicilios.

La buena sintonía del PNV con el PSE, socios ahora en el Ejecutivo autónomo, abonan la hipótesis de una repetición de la coalición. Con los datos que arroja el sondeo, el PNV y el PSE, que en la actualidad están a un escaño de la mayoría absoluta (tienen 28 y 9 parlamentarios, respectivamente), pasarían a superar esa barrera con mucho margen. Los socialistas, con unos 200.000 votos (el 18,1%), sería la tercera fuerza política, superando a Podemos.

La legislatura en curso concluye tras el verano de 2020 si Urkullu no decide antes convocar las elecciones, una posibilidad que no está descartada si el Gobierno vasco no consigue, por segundo año consecutivo, aprobar las cuentas públicas del año que viene. PNV y PSE no cuentan en estos momentos con el apoyo de ninguno de los partidos de la oposición para sacar adelante los presupuestos.

El PNV, indiscutible primera fuerza, también podría elegir como socio a EH Bildu y establecer un gobierno de corte nacionalista, aunque es una opción "bastante improbable", según interpretan los autores del Euskobarómetro. La coalición abertzale se consolida como la segunda fuerza, con algo más de 250.000 sufragios y alrededor del 23% de representación. Pasaría de los 18 escaños actuales a 19.

Elkarrekin Podemos, ligeramente por encima de los 100.000 votos (el 18%), retrocedería a la cuarta posición como consecuencia de una clara pérdida de apoyos en los últimos meses. Como le ha sucedido en las elecciones generales (cayó de seis a cuatro diputados), sufriría un retroceso y la pérdida de varios de sus parlamentarios: cinco en total, al pasar de 11 a seis representantes.

El PP también perdería apoyos electorales (80.000 votos, el 7%) y pasaría de tener nueve a seis parlamentarios. Ciudadanos, con menos de 15.000 votos, y Vox, con unos 10.000, no tendría ninguna posibilidad de estrenarse en el Parlamento vasco.