El rechazo a la independencia aumenta en el País Vasco, según el Euskobarómetro

En una Euskadi dividida entre nacionalistas (42,2%) y no nacionalistas (53,7%), dos de cada tres de sus ciudadanos siguen otorgando al Estatuto de Gernika el mayor grado de apoyo y confirman que, ante un hipotético referéndum de independencia ganaría el no (39%) por siete puntos de diferencia, dos puntos más que en la anterior oleada de junio, aunque lejos de los 17 de hace un año. Ese "no" sería más contundente si ser independientes supusiera salir de la UE. El último sondeo realizado por los sociólogos de la Universidad del País Vasco (UPV), el Euskobarómetro, detecta, no obstante, que un 45% de los encuestados están de acuerdo con que el nuevo estatuto reconozca a Euskadi como nación frente a un 37,7% que está en contra y un 17,1% que no se pronuncia al respecto.

El desgaste ha sido mínimo para el Estatuto, pese al debate interno sobre su vigencia, las conversaciones parlamentarias sobre el nuevo estatus y las campañas de la izquierda abertzale, que ya hace una década lo declaró muerto. Transcurridos 39 años desde la celebración del referéndum, de celebrarse hoy uno nuevo, el “Sí” (51%) contaría con la mayoría del censo que votó afirmativamente en el de 1979 (53%), tras recuperar casi 21 puntos en los cuatro últimos años.

Ese acuerdo central de la sociedad vasca se reparte, además, de igual manera entre nacionalistas (54,2%) y no nacionalistas (49,5%) en un contexto en el que más de tres cuartas partes de la ciudadanía vasca (76,4%) sigue mostrándose, relativamente, satisfecha con el Estatuto, mientras que los insatisfechos no llegan a uno de cada cinco (16,1%).

Eso no significa, sin embargo, conformismo. Los satisfechos con el texto de Gernika siguen divididos entre el criticismo (38,2%) y el optimismo (38,2%). Si los nacionalistas se apuntan mayoritariamente al criticismo (42,8%), los no nacionalistas lo hacen por la plena satisfacción (44,1%). Da la impresión por los resultados de la encuesta que, la radicalización de Cataluña está provocando una moderación de los postulados entre los vascos, aunque sin renunciar a algunos de sus principios a la hora de diferenciar a Euskadi de otras comunidades.

El sondeo se hizo a través de 1.200 entrevistas individuales realizadas a domicilio mediante cuestionario estructurado entre los días 15 de octubre y 9 de noviembre de 2018 a una población de 18 y más años. Según recoge la ficha técnica, el diseño muestral es polietápico y autoponderado, en 60 secciones censales de 34 municipios (7 en Álava, 12 en Bizkaia y 15 en Gipuzkoa) y selección aleatoria de individuos por cuotas de edad y sexo. La UPV sitúa el error muestral en un más menos 2,82% para un nivel de confianza del 95%.

En caso de que mañana se celebrase un referéndum de independencia en el País Vasco, el “no” algo menos movilizado que hace un año, alcanza el 39%, tras un retroceso interanual de ocho puntos hacia la abstención, mientras que el "si", mucho más decantado de salida, se mantiene por debajo de un tercio de la sociedad vasca (31,9%), con lo que el empate técnico de hace cuatro años se ha convertido en una diferencia de siete puntos a favor del no, aunque lejos de los 17 de hace un año. Además, un 15,6% dice que se abstendría y otro 13% no muestra preferencia alguna en este momento.

El empate técnico de hace cuatro años se ha convertido en una diferencia de siete puntos a favor del no, aunque lejos de los 17 de hace un año. Además, un 15,6% dice que se abstendría y otro 13% no muestra preferencia alguna en este momento. Esa brecha entre independentistas activos en un hipotético referéndum y los contrarios, se amplía si se incorporan algunos supuestos. “A los que dicen que votarían sí les hemos preguntado hasta qué punto mantendrían esa posición favorable a la independencia en caso de que ésta supusiese una salida de la UE y, al mismo tiempo, una pérdida de posiciones en el mercado español o que Navarra o Álava se quedaran fuera. En todos los casos, el sí se reduciría al 26%, 23%, 18% y 14%, respectivamente, optando entre un 2% y un 12% por pasarse al no, mientras que entre otro 4% y 7% se lo cuestionaría y esto afectaría, casi por igual, a los electorados de EHBildu, EPodemos y el PNV, aunque de forma diferenciada según sea la salida de la UE, la pérdida del mercado español o las fracturas territoriales", explican los sociólogos de la UPV.

Pero hay otras mayorías que, pese al autonomismo y al integracionismo entre diferentes, conforman la forma de pensar de los vascos. El 45,2% sostiene que en un nuevo estatuto debería de incorporar el reconocimiento de Euskadi como nación, aunque las diferencias afloran a la hora de interpretarlo. Preguntados los partidarios por si tal reconocimiento debería de llevar parejo el derecho a constituirse como estado independiente o bastaría con la pertenencia a una España plurinacional con un estatus político especial. El 54,9% de ese 45,2% piensa que dicho reconocimiento debiera implicar el derecho de autodeterminación, mientras que más de un tercio, el 34,8% se conformaría con la convivencia plurinacional. El 54,9% equivale a algo menos de una cuarta parte (24,75%) de la ciudadanía vasca y son el 77,1% de los votantes de EHB, el 17,8% de los de EPodemos y el 12,2% de los del PNV o el 41,7% de los nacionalistas.

Por provincias, la mayoría de los no nacionalistas (53,7%), frente a los nacionalistas (42,2%) se mentiene en todas las provincias aunque con porcentajes diferentes. En esa división crónica entre nacionalistas y no nacionalistas estos últimos ganan en Gipuzkoa pero por el (48,7%) frente al 60% de Alava, pasando por el 55,1% de Vizcaya (55%). También se mantienen la compatibilidad entre las identidades vasca y española. El 61,6% la mantiene, con un predominio del sentimiento vasquista frente al exclusivamente españolista (2,3%).