EH Bildu no se opondrá a la investidura de Sánchez

EH Bildu se ha resistido este viernes a anunciar cuál va a ser el sentido del voto de sus cuatro diputados en la investidura de Pedro Sánchez. Su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se ha limitado a decir que la coalición abertzale "no va a ser obstáculo" para el nombramiento del candidato socialista como presidente del Gobierno, al que tampoco va a dar su "apoyo activo". Esta posición solo deja abierta la vía de la abstención, pero Aizpurua ha rehusado confirmarlo expresamente.

La representante de EH Bildu ha afirmado en una rueda de prensa en San Sebastián que tienen "sobradas razones para votar no en la investidura" del próximo martes, pero no parece que finalmente opte por esta opción porque ha insistido en que "con la fórmula que considere más apropiada, EH Bildu no será un obstáculo para la investidura del señor Sánchez". De esto se deduce que los soberanistas no se opondrán en la votación.

"EH Bildu adoptará la postura que considere adecuada" en la votación, ha repetido Aizpurua cada vez que ha sido preguntada sobre el voto de sus diputados, sin precisar en ningún momento si se abstendrá o votará en contra. Su respuesta siempre ha sido la misma: "EH Bildu no obstaculizará la investidura".

Respecto a la posibilidad de que todos los partidos nacionalistas —incluida EH Bildu— voten sí a Sánchez y Podemos se abstenga para facilitar la investidura, Aizpurua ha considerado que ese escenario "no es real, no es realista, es impensable en este momento".

EH Bildu y ERC han sellado un acuerdo para llevar la misma estrategia en la Cámara baja, una sintonía que también se dará en el debate de investidura. Aizpurua ha admitido que el voto de estas dos formaciones será coincidente, sin desvelar cuál será. Gabriel Rufián, portavoz de la formación independentista catalana en el Congreso, ha indicado que su partido se decantará cuando sepa si hay un pacto entre el PSOE y Podemos, informa Efe.

