Batet autoriza a Irene Montero a poder votar hasta una hora antes de la sesión de investidura

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero (c), la pasada semana en el Congreso.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha autorizado tras consultarlo con los miembros de la mesa que la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, pueda efectuar su voto telemático hasta las 13.25 de mañana, una hora antes de la hora prevista para la segunda votación de investidura. Montero, que no acudió ni el lunes ni el martes al debate en el Congreso por su avanzado estado de gestación, optó por emitir su voto de forma telemática alrededor de las nueve de la mañana en la primera sesión. Debido a esta prontitud, la portavoz votó 'no' en vez de abstenerse como hizo el resto de su grupo parlamentario, lo que indicaba que la formación liderada por Pablo Iglesias pasó del no a la abstención a lo largo de la mañana de la votación.

De prosperar las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, Montero sería la vicepresidenta de un futuro Ejecutivo liderado por Sánchez, según han confirmado fuentes socialistas. "Hemos decidido abstenernos hoy [por el pasado martes] como un gesto más para seguir facilitando las negociaciones, como llevamos haciendo dos meses con nuestras continuas cesiones", aseguraron fuentes de Unidas Podemos.

Según explica la Mesa del Congreso, esta autorización para que Montero pueda emitir su voto de forma telenática no tiene que ver con la hora de inicio del pleno, sino con el plazo tope que establece el Reglamento respecto a la votación telemática, que debe producirse una hora antes del inicio de la votación.

En la primera votación, a los 123 síes socialistas solo se ha unido en la primera votación el del diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón. El resto de la cámara se ha decantado por la abstención y los noes: 52 abstenciones y 170 noes. Las abstenciones fueron de Unidas Podemos, Compromís y Bildu. Los noes fueron cantados a viva voz por los representantes de PP, Ciudadanos, Vox, ERC, Junts per Catalunya, Navarra Suma y Coalición Canaria.

Montero, número dos de Podemos, anunció el pasado 13 de marzo en su cuenta de Instagram que estaba embarazada de una niña. “Leo y Manuel van a tener una hermana. Estamos bien, felices y preparadas para cuidarnos mucho y a la vez dar lo mejor de nosotras en estos meses decisivos”, escribió la dirigente. Esta niña será el tercer hijo de Montero y Pablo Iglesias, quienes en julio de 2018 tuvieron mellizos.