Rivera rechaza abstenerse ante Sánchez y su “banda” mientras le acusa de “criminalizar” a los demás

Ni un resquicio ha dejado Albert Rivera a Pedro Sánchez para que el presidente en funciones aspire a obtener la abstención de Ciudadanos, como le ha instado tanto a él como a Pablo Casado, líder del PP. "Vamos a votar que no con las dos manos: no al plan Sánchez y a la banda que lo va a ejecutar", ha zanjado el líder de Ciudadanos tras un durísimo choque con el líder socialista, el de más tensión de la primera jornada parlamentaria de la investidura. Rivera ha rechazado facilitar el Gobierno de Sánchez con "su banda: los que quieren liquidar el Estado y la economía de mercado", en referencia a los independentistas y Podemos. Al mismo tiempo que utilizaba ese tono, Rivera ha acusado al presidente en funciones de "criminalizar a los rivales políticos" y "alimentar el odio".

El agrio enfrentamiento entre Rivera y Sánchez en la tribuna anticipa una dura oposición al Gobierno socialista por parte de Ciudadanos si el líder del PSOE logra ser investido. Rivera ha ido directo al choque con el candidato, al que ha avisado de que le tendrá en todo caso enfrente. "Si quería un cheque en blanco de la oposición, va a tener una vigilancia estrecha. Me siento muy orgulloso de haber defendido lo que he defendido en la campaña electoral y lo voy a seguir manteniendo", ha explicado el líder de Ciudadanos. En otro momento de su discurso, Rivera ha advertido a Sánchez de que no espere que se lo ponga fácil: "Si piensa que va a ser un paseo, lo lleva claro".

No ha sido menos duro el líder socialista con el presidente de Ciudadanos, tras pedirle que se abstenga en su investidura. "Usted ni lidera la oposición ni lidera la derecha, por tanto, facilite la investidura", le ha instado Sánchez, que también ha utilizado los acuerdos de Cs con Vox y su crisis interna para atacarle. "Para ustedes son fascistas las feministas, aquellos que no comulgan en la manifestación del Orgullo gay... Pero no le ponen una etiqueta a la ultraderecha porque no les gusta poner etiquetas. Todos son fascistas, menos la ultraderecha", ha criticado el candidato. "Su etiqueta es reversible, como las chaquetas".