González y Aznar comparten diagnóstico político y llaman a “recuperar la centralidad”

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar han coincidido este miércoles en un foro sobre tecnología y en muchas de sus opiniones, lo cual, según confesó el primero, les estaba "preocupando". A regañadientes, y empujados por las preguntas del exministro Eduardo Serra, que intercaló cuestiones sobre tecnología con "la arena política", ambos expresaron su diagnóstico sobre el bloqueo parlamentario. La clave para salir del atolladero,señalaron, es recuperar "la centralidad".

"La pérdida de la centralidad es muy grave. Nosotros —dijo Aznar, refiriéndose a González y a él mismo— nos hemos peleado mucho, pero en la centralidad, y compartiendo unos objetivos para el país. En España, desde hace cinco o seis años no se toma una decisión sobre algo importante", declaró el expresidente popular, obviando, por ejemplo, la intervención de Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "La primera vez que me presenté a las elecciones había 460 siglas", prosiguió González. "Las situaciones de competencia no eran muy diferentes, pero se gobernaba buscando la centralidad. Ahora tenemos un pentapartidismo, pero sigue habiendo dos bloques y buscan el antagonismo: parece que domina la escena quien más se aleja del centro". Para el expresidente socialista ya "no hacen falta gobiernos de amplia mayoría o grandes coaliciones", sino "áreas de consenso".

Intercambiaron tantas bromas —"Vamos a ser de museo", manifestó Aznar— y dijeron tantas veces al otro "eso es" que costaba reconocerlos en aquellos líderes antagónicos que se repetían "Váyase señor González" y comparaban al rival con un dnoóberman. "Esta hoguera de disparates políticos que estamos viendo en España yo no la recuerdo. No tiene ningún sentido. Han desaparecido los objetivos comunes y la situación política puede perjudicar mucho a la economía", declaraba Aznar. "La política puede ayudar sensiblemente a estropear lo que va bien", coincidía González. "Es absolutamente cierto que una inestabilidad política prolongada genera desconfianza en los inversores", añadió.

"El rincón de pensar"

El expresidente socialista, recomendó, sin citar a nadie, "ir al rincón de pensar para decidir qué se quiere hacer con España y pensar más en el interés general que en el particular". Y coincidió con Aznar en que era necesario el desbloqueo para hacer frente a las reformas y desafíos pendientes, entre los que ambos citaron los cambios tecnológicos, motivo de la convocatoria de la cumbre organizada por DigitalES. El expresidente popular habló de las "máquinas perfectas" y mostró su preocupación por que "el ser humano pierda en control", al tiempo que exigió "poner reglas" a las grandes compañías tecnológicas. "España está lo suficientemente bien como para que haya llegado el momento de que la estropeemos", bromeó el socialista.

González había arrancado el debate agradeciendo a Aznar que le hubiese hecho "el favor de sacarle del Gobierno". La charla terminó con el primero diciendo que se había dado cuenta de que era viejo porque cada vez miraba más al suelo para no caerse y el segundo asegurando que él, por el contrario, se sentía "muy joven". Antes de que entraran en el recinto, se proyectó en las pantallas el videoclip de We can be heroes, de David Bowie. Para acreditarse para el evento, todos los invitados debían rellenar un formulario en el que se pedía nombre, empresa, email y "la canción de tu vida". No hubo ocasión de preguntarle a los expresidentes cuál era la suya, ni qué harían en concreto si hoy estuvieran en el papel de Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero por lo que ambos manifestaron en la tribuna, seguramente volverán a coincidir en otro foro y a ponerse "de acuerdo" en "dos o tres cosas fundamentales".