Aznar respalda la abstención de Casado: “El que tenga que negociar, que negocie”

Pablo Casado saluda a Jose María Aznar, a su llegada a El Escorial. Juan Carlos Hidalgo (efe) / atlas

José María Aznar, que apenas se había pronunciado desde el batacazo electoral del PP —de 137 a 66 diputados—, ha respaldado este lunes al líder del partido, Pablo Casado, con el que ha coincidido en la inauguración de los cursos de verano de la fundación que preside, FAES. " Lo tenía más difícil que sus antecesores. Ni me equivoqué en señalar las dificultades que le esperaban ni me he equivocado tampoco cuando expresé mi confianza en sus cualidades políticas. Ningún liderazgo se construye en la comodidad, sino en la prueba y Casado ha pasado unas cuantas. Es el único que puede construir una alternativa real a la izquierda y esa idea está arraigando cada vez con más fuerza en el electorado. Creo que Pablo ha acertado en las decisiones que han marcado la trayectoria del PP y tengo plena confianza que lo va a seguir haciendo", ha dicho el expresidente del Gobierno.

Entre esas decisiones, está la determinación del líder popular de no abstenerse en la votación de investidura de Pedro Sánchez, que ha reiterado este lunes. "El PSOE ha creado la situación en la que estamos. Decidió volcar la política española hacia el extremo izquierdo. Esto comenzó en 2003 y ahora tiene que rectificar. No cooperaré ni activa ni pasivamente para que el PSOE siga igual", ha dicho Casado, que también se deshizo en halagos al expresidente, señalando sus años de gobierno como "los mejores años de la historia contemporánea" y como "ejemplo que inspira" al PP.

Tanto Casado como Aznar han culpado a Sánchez del bloqueo político."En la lógica institucional está que quien acepta ser propuesto como candidato a la investidura debe tener alguna idea fundada de cuál será la mayoría con la que tiene que contar, no descargar esa responsabilidad en otros ni exigir apoyos gratuitos", ha dicho el expresidente. "Los juegos tácticos tienen que tener un límite. No estamos para estas diversiones. El que tiene que negociar que negocie. El viajero sin billete no tiene mucho recorrido en la política", añadió.

Casado no contempla la abstención del PP en la investidura, aunque sostiene que ha ofrecido "estabilidad" a ese gobierno con la propuesta de pactos de Estado. "No estamos ante un reparto más o menos caprichoso de escaños que dificulta un acuerdo de investidura, sino ante las consecuencias de una operación política de fondo en la que el socialismo se embarcó hace 15 años", y en cuyos hitos ha señalado, entre otros, el estatuto catalán. "El diálogo es el premio que el socialismo reserva para los que rompen el sistema, porque romper el sistema puede considerarse casi como un derecho". Plantear alianzas alternativas a la moción de censura,añadió, "implicaría hablar de una rectificación de rumbo histórico que ponga fin a lo que ha significado el socialismo en España".