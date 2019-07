El independentismo se moviliza en Estrasburgo a la espera de Puigdemont

Un año y medio después de la manifestación de Bruselas, el independentismo se ha lanzado este martes a su segunda movilización europea. El Consell de la República ha convocado una concentración frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo para protestar por la exclusión de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Antoni Comín de la Eurocámara. A la espera de cifras oficiales, los organizadores prevén el desembarco de unos 6.000 manifestantes llegados en un centenar de autobuses, dos vuelos chárter y vehículos particulares. La gran incógnita hasta última hora es si hará acto de aparición Carles Puigdemont. El expresidente catalán ha evitado Francia desde su huida al exterior ante el temor de que España reactive la euroorden en un territorio a priori más propicio para que sea extraditado a España, pero según señala a este diario su abogado Gonzalo Boye, puede haber entrado a territorio francés. "Estamos en Alsacia", señala en referencia a la región francesa disputada históricamente entre este país y Alemania. De momento, no hay constancia de que el expresident haya cruzado la frontera.

Así está el ambiente en la concentración de Estrasburgo frente al Parlamento Europeo pic.twitter.com/6X6dU8HwOw — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 2 de julio de 2019

La protesta empezó en torno a las siete de la mañana en pequeños grupos, y ha ido ganando entidad conforme transcurría la mañana. Los gritos de "independencia", "libertad presos políticos" y contra Antonio Tajani, presidente de la institución, se colaban dentro del edificio del Parlamento Europeo desde temprano, pero el importante cordón policial, con al menos 13 furgones de antidisturbios desplegados, alejó a los manifestantes poco después. La organización desplegó a voluntarios con cajas para recaudar fondos para el Consell de la República, el organismo creado por Puigdemont en Waterloo con el objetivo de internacionalizar el procés, que en los últimos meses ha tenido dificultades para captar nuevos socios.

El acto central se desarrollará al mediodía con varios discursos de oradores cuyos nombres no han trascendido. Las especulaciones sobre la presencia o no de Puigdemont, que se arriesga a ser detenido si pisa suelo francés, copa la mayoría de las conversaciones. "Puigdemont y Comín no pueden estar aquí por temor a ser apresados", afirmó el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch. Con la crisis de los incendios en Tarragona todavía por atajar, el presidente Quim Torra finalmente no viajó a Estrasburgo.

El Europarlamento inicia este martes una nueva legislatura en la que los asientos de los tres eurodiputados independentistas quedarán vacíos. Puigdemont intentó hasta última hora revocar su exclusión, pero la justicia europea rechazó concederle las medidas cautelares que pedía para poder sentarse en el hemiciclo. De este modo, la única representación independentista en la Cámara correrá a cargo por ahora de Diana Riba, de ERC, esposa de Raül Romeva, actualmente en prisión preventiva. Junto a su asiento en el hemiciclo, Riba ha colocado una fotografía de Junqueras con fondo amarillo. Y otros eurodiputados han hecho lo propio con sendos retratos de Puigdemont y Comín.