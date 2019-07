Zapatero recuerda que la obligación del Gobierno es “estudiar todos los indultos”

El expresidente del Gobierno Jose Luis Rodriguez Zapatero en un foro organizado por Fundación Perseu Abramo. En vídeo, sus declaraciones en Onda Cero. Foto: EFE | Vídeo: Onda Cero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recordado este lunes en una entrevista en Onda Cero que "la obligación del Gobierno es estudiar todos los indultos". Zapatero se ha mostrado partidario de que se respete, de esta manera, la evaluación en caso de que haya una sentencia condenatoria para los políticos presos independentistas y estos pidan los indultos. El expresidente ha reprochado a quienes aseguraron que era partidario de los indultos tras una entrevista en Rac 1 que malinterpretaran su posición.

"Decir que soy partidario de los indultos es un gran fake, una gran mentira que denuncio. Y a partir de ahí montar una opinión sustentada en una mentira es una opinión invalidada", ha asegurado el expresidente, quien cree que "no se puede hacer una valoración si aún no se conoce la sentencia". El conductor del programa de Onda Cero ha cuestionado a Zapatero por el criterio de este a la hora de apoyar o no indultos. El locutor ha preguntado al expresidente si cree que "debería ser indultable un condenado por maltrato" y este ha contestado que no.

"En principio es difícil que sea indultable una persona que haya incurrido en un delito grave penado con más de 25 años. Pero si no hubiera indultos no tendríamos este debate. Como regla general hay consenso entre los políticos en tener una limitación a esta figura. Pero debemos tener confianza; yo no tuve que hacer indultos en el proceso de dialogo. Y apoyaré lo que el Gobierno haga, porque sé la responsabilidad grande", ha lanzado Zapatero, quien ha añadido que el problema grave que atraviesa España en estos momentos es Cataluña. "Es un tema muy serio y las personas que queremos que la crisis se resuelva debemos de contribuir a ello".

Respecto a la actividad de Bildu en la política, el expresidente no se ha mostrado favorable a que se alcancen pactos con la formación vasca. El locutor le ha preguntado si alguna de las decisiones que Zapatero tomó entre el año 2005 y 2007 fue exigencia de ETA, a lo que el expresidente ha respondido que no. "Estos días que ha vuelve a estar el tema de actualidad por la querella que me ha interpuesto el partido de extrema derecha Vox, vergonzosa. Hay una pequeña parte de la sociedad que tiene que echar tierra y generar el peor de los sentimientos: crispación, frente a los avances mas importantes de la democracia en este país como fue el fin de ETA", ha zanjado.