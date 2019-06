Iglesias asegura que no va a entrar en “dinámicas de provocación con el PSOE”

Pablo Iglesias no está cómodo en la fase en la que se encuentra la negociación con Pedro Sánchez para tratar de formar un Gobierno de coalición. El PSOE mantiene que el principal escollo para convocar la investidura es la exigencia del líder de Unidad Podemos de formar parte del Consejo de Ministros. Iglesias rechaza este marco, ya aprendió en 2016 que la petición de cargos no conlleva resultados positivos. Por eso denuncia "una dinámica de provocaciones" de los dirigentes socialistas a través de los medios de comunicación, según ha explicado la mañana del lunes en una entrevista en Radiocable. "Toca proteger la negociación", ha asegurado, "no vamos a entrar en la estrategia del ruido".

El secretario general no va a cambiar, por ahora, una sola línea de su hoja de ruta. No ha recibido, asegura, veto alguno en los tres encuentros que ha mantenido con Sánchez. Hasta que ese día llegue, Iglesias luchará por consensuar un Gobierno en el que miembros de su partido lideren ministerios y no se queden en "puestos intermedios" de la Administración, como le ha ofrecido el presidente en funciones en declaraciones públicas. Propuesta a la que nadie en Unidas Podemos ha dado respuesta porque solo consideran válidos los espacios privados de la negociación. "Se nos pidió que se protegiese la negociación, ser discretos, estamos cumpliendo con nuestra parte del compromiso", ha reiterado Noelia Vera, portavoz de la dirección. La también diputada no ha confirmado si habrá nuevas reuniones entre ambos líderes o si mantienen contacto a través de llamadas y mensajes.

Iglesias defiende que sobre la mesa de negociación se hable de programa y de "una representación proporcional a los votos obtenidos por cada partido". Esto es, 42 escaños de Unidas Podemos frente a los 123 del PSOE. Una proporción de uno a tres. El dirigente rechaza hablar de cargos concretos y niega que haya pedido ocupar la vicepresidencia, como desde hace semanas fuentes conocedoras del proceso de diálogo aseguran.

El líder de IU, Alberto Garzón, ha asegurado que no han recibido ninguna oferta concreta por parte de los socialistas y que están esperando que se muevan para poder concretar un Ejecutivo de coalición. "Necesitamos mecanismos para controlar lo que pactamos, por eso es necesario entrar en el Gobierno", ha dicho en TVE.

La tarde del lunes, Iglesias se reúne con los líderes de UGT y CC OO. El pasado viernes lo hizo con representantes de organizaciones ecologistas. El líder de Unidas Podemos busca el apoyo de la sociedad civil para acelerar la negociación. "Tenemos un equipo preparado con nuestras leyes para ponerlas encima de la mesa", ha explicado Vera.