Casado insta a Sánchez a evitar que los “herederos” de ETA decidan el Gobierno de Navarra

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este viernes a Pedro Sánchez que "está a tiempo" de evitar que los "herederos de organizaciones", en alusión a EH Bildu, tengan en sus manos la gobernabilidad de Navarra. "Por conseguir un Gobierno autonómico no puede vender Navarra", le ha recriminado al líder socialista tras el acuerdo que el PSN alcanzó con los nacionalistas de Geroa Bai para que estos ostenten la Presidencia del Parlamento navarro y se propició la entrada de EH Bildu en la Mesa de la Cámara, aunque sin los votos de los socialistas.

Casado ha insistido en que en Navarra se ha producido "un acuerdo entre el PSN y EH Bildu para la Mesa del Parlamento que puede tener un segundo capítulo". Se ha referido en Pamplona a una repetición del acuerdo entre los socialistas, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, con la abstención de EH Bildu, para que María Chivite (PSN) logre presidir el Gobierno foral. "Estamos a tiempo de evitarlo", ha dicho Casado tras reunirse con el presidente de UPN, Javier Esparza, candidato de Navarra Suma (la coalición que forman UPN, PP y Ciudadanos), el partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas.

"Sánchez no puede comprar un Gobierno autonómico vendiendo Navarra. Sería inmoral hacerlo con aquellos que no han condenado la violencia etarra y ni siquiera han ayudado a esclarecer los crímenes impunes", ha afirmado el líder popular. Ha sido muy crítico con la estrategia de Sánchez "apoyarse en el independentismo y el nacionalismo" para lograr su investidura como presidente del Gobierno. "Aún se puede pasar página" de lo ocurrido con la elección de los miembros de la Mesa del Parlamento navarro, finalmente en manos de Unai Hualde (Geroa Bai).

Casado teme que la operación PSN-Geroa Bai se repita para elegir a Chivite como presidenta de Navarra, para lo cual es necesaria la abstención de la coalición abertzale, lo que relegaría a Navarra Suma a la oposición otros cuatro años. "Algunos puede que no les guste Vox, pero en Vox está Ortega Lara (secuestrado por ETA), no Josu Ternera", ha remarcado Casado, quien ha añadido: "No nos gusta EH Bildu porque no es un partido homologable para que partidos de ámbito nacional que tienen que defender la Constitución y el Estado de Derecho tengan que pactar con ellos, sobre todo cuando tienen otras alternativas".

El PSN ha asegurado en que en ningún momento llegó a un pacto con EH Bildu para facilitar su entrada en la Mesa del Parlamento foral, pese a que la derecha navarra insiste en esta tesis. Esparza la ha repetido hoy con palabras muy gruesas al afirmar que "el socialismo español está pactando con EH Bildu", cuyos escaños "están manchados de sangre". Ha recalcado que este supuesto acuerdo PSN-Bildu ha sido "bendecido" por el PSOE y, con ello, se está "entregando la gobernabilidad de Navarra" a los independentistas vascos.