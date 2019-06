Los otros ‘socios’ del Gobierno Sánchez no se fían de los ‘ministros’ de Podemos

Los demás partidos socios necesarios para una investidura del socialista Pedro Sánchez no se fían de entrada de un Gobierno de coalición o cooperación con ministros de Podemos, el aliado preferente y prioritario. PNV (seis diputados), Compromís (uno) y Partido Regionalista de Cantabria (uno) defienden la necesidad de un Ejecutivo estable, sustentado obviamente en los 123 parlamentarios del PSOE y con el repaldo imprescindible de los 42 escaños de Unidas Podemos, pero no tienen claro que sea la mejor opción que tengan que formar parte del mismo ministros de esa formación, según fuentes parlamentarias del máximo nivel de esos tres partidos. Y expresan su recelo, especialmente, hacia la participación a ese nivel del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el que no mantienen la mejor de las relaciones. Todos esos grupos juntos llegan a 173 actas.

El que lo expresó de una manera más abierta y sincera fue ayer mismo el único diputado actual de Compromís, Joan Baldoví, en el programa Los Desayunos de TVE. Preguntado por las sugerencias que le plantearía a Sánchez si le consultara sobre posibles incorporaciones al Consejo de Ministros desde las filas de Podemos, Baldoví se mojó: “Yo le propondría a Íñigo Errejón y a Manuela Carmena”. Compromís forma parte del Gobierno de la Comunidad valenciana encabezado por el socialista Ximo Puig y que tiene un vicepresidente de Podemos. Baldoví siempre tuvo durante la etapa en que Errejón fue diputado de Podemos mucha mejor relación política y personal con él que con Iglesias. Carmena fue la cabeza de lista de Mas Madrid que respaldó Errejón en el Ayuntamiento de la capital.

Compromís, PNV y PRC

En el PNV tampoco se fían de la posible coalición entre el PSOE y Podemos en el Gobierno central. Ni Sánchez ni su lugarteniente en las negociaciones, José Luis Ábalos, les han consultado al respecto pero cuando llegue el momento de concretar su apoyo el PNV reclamará una serie de exigencias al líder socialista para que queden plasmadas por escrito ante posibles incumplimientos futuros por culpa de la oposición de Podemos.

En Cantabria, el Partido Regionalista ha tenido en estos últimos años algunos problemas de relación y discrepancias con Podemos, aunque también han pactado un par de presupuestos. El PRC de Miguel Ángel Revilla recuerda que Podemos está contra la proliferación del AVE y esa es una de sus demandas irrenunciables, aunque con flexibilidad en lo que se puede considerar trenes de alta velocidad.