Vox anuncia un acuerdo con el PP que incluye entrar en el Gobierno de los Ayuntamientos

El PP y Vox han alcanzado un acuerdo esta pasada madrugada para formar Gobiernos de coalición en los Ayuntamientos de todo el país que eviten que la izquierda gobierne, y que implica que la formación de extrema derecha obtenga concejalías en proporción a sus resultados. Según Vox, el pacto se firmó anoche entre los secretarios generales de ambos partidos "con el acuerdo de Cs". Fuentes de la dirección de Ciudadanos, cuya ejecutiva aprobó no compartir en ningún caso Gobiernos con Vox, afirman a EL PAÍS no haber ratificado ese pacto y aseguran que Vox no tendrá concejales en el Gobierno municipal, aunque no queda claro si podrán acceder a otros altos cargos del consistorio.

"Hay acuerdo, en horas tendremos gobiernos por la libertad en toda España", anunció a las cuatro de la madrugada de ayer en su cuenta de Twitter el secretario general del PP, Teodoro García Egea. "Al servicio de los madrileños, al servicio de España", escribió a la misma hora su homólogo de Vox, Javier Ortega Smith, con una fotografía del Ayuntamiento de Madrid iluminado de noche. Los negociadores de ambos partidos cerraron bien entrada la noche su acuerdo después de que populares y Ciudadanos negociaran durante todo el día de ayer su alianza.

Este sábado, el partido de Abascal ha difundido un comunicado en el que afirma que el pacto que tiene con el PP "de gobiernos de coalición para impedir Ayuntamientos de izquierdas en municipios de toda España" cuenta con la aceptación de Ciudadanos e implica "que la ultraderecha obtendrá concejalías de Gobierno en proporción a sus resultados en cada localidad". Este punto, sin embargo, choca con la decisión de la ejecutiva de Ciudadanos, que el pasado 3 de junio aprobó por unanimidad no formar Gobiernos con la ultraderecha. El partido de Albert Rivera mantiene en público silencio sobre este acuerdo entre el PP y Vox, pero fuentes de la dirección de Cs anticipan a este periódico que no han respaldado ese pacto. "Nosotros solo tenemos acuerdos territoriales con el PP", afirman estas fuentes. "El acuerdo de Gobierno es a dos. Los concejales de Gobierno del Ayuntamiento serán los de Cs y los de PP", subrayan desde la cúpula de la formación naranja.

La pregunta que queda en el aire es cómo puede impedir Ciudadanos que el PP, ahora que ha logrado la alcaldía de la capital ya con su apoyo, ceda a Vox puestos en el resto de la estructura del Gobierno municipal que comparten. A su llegada al Ayuntamiento, el secretario general del partido de extrema derecha ha asegurado que "Vox va a tener representación [en el Gobierno municipal] de acuerdo al porcentaje de votos" pero que los detalles no están concretados. A cambio de su apoyo, la formación recibirá concejalías delegadas, que dependen de los delegados de Área, pero los detalles del acuerdo aún no se han concretado, ha afirmado. Esto es, la extrema derecha no tendría concejales de Gobierno pero sí otros altos cargos del consistorio.

El PP y Ciudadanos cerraron cerca de las diez de la noche de ayer un acuerdo para gobernar conjuntamente el Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez Almeida (PP) como alcalde y Begoña Villacís (Cs) como vicealcaldesa. Almeida se ha convertido en alcalde de la capital esta mañana con los votos de PP, Cs y Vox. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado el pacto que impide la reelección de Manuela Carmena como alcaldesa. "Hoy es un gran día para Madrid. Se pone fin a cuatro años de populismo en el Ayuntamiento y se abre una nueva etapa con un gobierno liberal, sensato y moderado desde el que Begoña Villacís trabajará para todos los madrileños y devolverá su prestigio a la capital de España", ha escrito en su cuenta de Twitter. El pacto entre el PP y Vox permitirá que la derecha gobierne también en otras capitales como Zaragoza o Granada.