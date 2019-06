80 medidas para borrar en cuatro años el Madrid de Carmena

El pacto entre el PP y Cs quedará en papel mojado si Vox no lo apoya este sábado en la elección para elegir al alcalde de Madrid. La conjunción de los tres partidos es imprescindible para que Manuela Carmena no siga al frente de la ciudad, lo que lograría si no se articula una mayoría en su contra, al haber sido la ganadora de las elecciones. Y el partido de extrema derecha mantendrá la tensión hasta el último minuto.

Vox, según el acuerdo firmado este viernes por sus dos socios potenciales, no entrará en el Gobierno de la capital de España. Esa circunstancia es salvable, porque la formación de extrema derecha es consciente del peso relativo que le concede tener solo cuatro concejales —es el partido con menos ediles—.

Más complicado de solucionar es que Cs no haya querido negociar directamente con Vox, por mucho que el PP sí lo haya hecho. Ya hay dos precedentes, Zaragoza y Burgos, donde PP y Cs alcanzaron un acuerdo que necesita de Vox para ser viable, lo presentaron sin haber negociado con el partido de Santiago Abascal, y se encontraron con su negativa a apoyarlo. El partido de extrema derecha quiere una negociación de igual a igual. Y no le da vértigo que gobierne la izquierda si no suma sus votos a los de los otros dos partidos de derechas. “Hay cuatro años para una moción de censura”, dicen sus dirigentes, subrayando así que están dispuestos a no apoyar a PP y Cs.