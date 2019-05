Carmena rechaza aprobar la Operación Chamartín a dos días del 26-M

Madrid Nuevo Norte, conocida como Operación Chamartín, queda aparcada definitivamente hasta después de las elecciones, según ha confirmado este martes la alcaldesa Manuela Carmena, tras una reunión con los portavoces municipales a la que no ha asistido el PP. La candidata de Más Madrid considera que aprobarla ahora –la fecha para celebrar un pleno extraordinario y urgente sería el viernes, a un día de la jornada de reflexión y dos de las elecciones– podría conllevar una inseguridad jurídica a la que no se quiere arriesgar. Carmena se ha comprometido a llevar el proyecto, una de sus grandes apuestas en este mandato, al primer pleno ordinario que convoque la nueva corporación municipal si resulta elegida.

La convocatoria de una comisión y un pleno urgente "tiene que contar con el consenso de todos a los que se perjudican por no tener los plazos que la ley les reconoce", ha explicado Carmena. Ese consenso no existe, porque el PSOE rechaza celebrar un pleno antes de las elecciones y el PP, que está a favor de convocarlo, no ha acudido a la reunión en la que la alcaldesa quería consultar a los grupos políticos.

La alcaldesa ha considerado que el envío este lunes del informe medioambiental de la Comunidad de Madrid, cuando ya había pasado el plazo para asegurar todos los trámites legales, forma parte de "estrategias políticas" del PP para perjudicarle a ella y a su candidatura. "Lamento muchísimo que se haya remitido por parte de la Comunidad en estas condiciones, con esta oscuridad y en este tiempo en el que ya se sabía que no se podía cumplir lo que se nos exigía", ha manifestado.

Según ha explicado, el informe exige el cumplimiento de cuatro nuevas condiciones, "que naturalmente no se pueden improvisar y es necesario que se analicen y se acometan bien". "Evidentemente, no las podemos hacer en 24 horas y no podemos comprometernos a darle toda esta documentación a los grupos políticos", ha añadido, acompañada del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.

Jugada del PP

"Es la jugada maestra del PP, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad: soltar la pelota otra vez al Ayuntamiento, en su pequeña desesperación al ver que van a perder el Gobierno de la Comunidad y la izquierda va a seguir al frente del Ayuntamiento", ha manifestado en la misma línea Mercedes González, concejal del PSOE. "No estamos en condiciones de abordar un expediente de 48.000 folios" antes del viernes, ha insistido González, que ha recordado que su partido no ha tenido todavía la posibilidad de revisar si sus alegaciones han sido incorporadas al proyecto.

El PSOE quiere que el plan, que prevé la construcción de la construcción de 10.476 viviendas, además de oficinas y hoteles en el entorno de la estación de Chamartín, incluya la creación de un consorcio, que se amplíe al 50% el número de viviendas con algún tipo de protección y que se mejoren las cuestiones de movilidad. "Es una operación que lleva 25 años dando botes y no llega nunca, con lo cual no pasa nada porque sean 25 años y cuatro meses, y que lo hagamos con seguridad jurídica", ha insistido la jefa de campaña de Pepu Hernández. Su partido, ha explicado, no considera que unas elecciones justifiquen la celebración de un pleno extraordinario y urgente y está plenamente convencido de que si se aprobase con estos plazos, el plan Madrid Nuevo Norte "acabaría en los tribunales".

Ciudadanos sí estaría dispuesto a revisar los miles de folios, "sin dormir si hace falta" y dar luz verde a la operación urbanística. La concejal Silvia Saavedra interpreta que Carmena no convoca el pleno porque "va a salir una foto bastante desdibujada: una parte de su equipo y el PSOE votando en contra y Carmena votando a favor con el PP y Ciudadanos".

“Manuela Carmena renuncia a su palabra y a su compromiso” al no convocar un pleno extraordinario para aprobar Madrid Nuevo Norte, ha criticado el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida. "Debería reflexionar si su interés particular y electoral justifica dejar a 120.000 personas sin un trabajo por no aprobar esta operación antes de las elecciones. Que no vuelva a hablar de empleo y de inversión en la ciudad de Madrid quien ha bloqueado Madrid Nuevo Norte por puro interés electoral”, ha añadido.

La alcaldesa también ha hablado de promesas incumplidas. "Se han incumplido las promesas reiteradas de que nos lo iban a mandar antes del 15 de mayo, San Isidro", ha dicho sobre la palabra del presidente de la Comunidad, Pedro Rollán. Carmena, visiblemente contrariada, ha manifestado que para "gobernar es importante ser audaz, pero también ser prudente". "Para mí era tan importante que se hubiera aprobado por un pleno, pero reconozco que lo que no quiero es ponerlo en peligro".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram