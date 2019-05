Carmena, dispuesta a aprobar la Operación Chamartín antes del 26-M

La Comunidad de Madrid ha enviado este lunes por la mañana el informe medioambiental del que depende la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid Nuevo Norte, conocido como Operación Chamartín, a seis días de las elecciones del 26 de mayo. El jueves por la noche expiró el plazo para realizar los trámites legales antes de que el proyecto pueda llegar al pleno, y el gobierno municipal dio por perdida la oportunidad de desbloquear unos desarrollos urbanísticos que llevan 25 años paralizados. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha convocado a los grupos políticos a una reunión este martes para explorar si convocan un pleno extraordinario y a la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) para debatir y, en su caso, aprobar la operación.

"Mi voluntad está en hacer todo lo posible porque sería maravilloso que se pudiera aprobar, pensar que tantos años sin que realmente se haya resuelto una planificación necesaria en el norte de Madrid", ha defendido la regidora madrileña en declaraciones recogidas por EFE. El proyecto prevé la construcción de 10.476 viviendas, además de oficinas y hoteles en el entorno de la estación de Chamartín, cuyas vías serían soterradas.

El informe ha llegado al Consistorio a las 9.35 de la mañana y los técnicos municipales tienen que estudiar las 135 páginas en las que la Comunidad pide aclaraciones al Consistorio, según han indicado Carmena y su responsable de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. La alcaldesa ha insistido en que tienen que analizar si pueden aprobar el plan en plena semana electoral, cumpliendo con los plazos legales. Fuentes de DUS afirmaron este viernes que los grupos políticos deben tener un plazo de al menos una semana para analizar el expediente antes de que este vaya a pleno.

La candidata de Más Madrid ha sugerido que "parecería" que el Gobierno autonómico no quiere que apruebe el proyecto, teniendo en cuenta cuándo lo han enviado. "Es un proyecto que ha hecho el Ayuntamiento y seríamos felices de aprobarlo, pero nos lo ha mandado la Comunidad de Madrid en unos límites en los que no sé si tenemos posibilidad legal de hacerlo", ha agregado Carmena, que "hará lo posible" para aprobarlo "si todos los grupos están de acuerdo".

Junta de portavoces

El portavoz del grupo municipal popular, José Luis Martínez Almeida, ha escrito a la alcaldesa para pedirle que convoque oficialmente a la Junta de portavoces para levantar acta y, si así se acuerda, convocar Pleno Extraordinario. "Lo que Carmena ha convocado es una simple reunión sin efectos jurídicos para dilatar de forma premeditada los tiempos de un posible pleno extraordinario", ha manifestado.

El candidato del PP ha emplazado a la alcaldesa a que “antes de que acabe la legislatura" se cierre esta cuestión. "Le pidió un esfuerzo a la Comunidad de Madrid y dijo que esta impedía la aprobación de Madrid Nuevo Norte. La Comunidad de Madrid tenía seis meses para emitir ese informe y lo ha emitido en dos meses, ha hecho sus deberes. Ahora le toca a Manuela Carmena hacer sus deberes, salvo que el cálculo electoral y partidista de que puede perder por la izquierda sea lo que haga que anteponga el interés particular de Manuela Carmena al interés general de la ciudad Madrid", ha añadido.

Carlos Sánchez Mato, concejal de Ahora Madrid que encabeza la candidatura de Madrid en Pie Mucipalista y el mayor detractor de la operación urbanística, ha criticado que Carmena, desde su punto de vista, "pretende hacer algo que ni siquiera se atrevió a hacer Ana Botella: aprobar una operación especulativa a tres días de las elecciones". Mato ha afirmado que la operación tiene un "récord histórico de alegaciones ciudadanas, casi 3.200, que aún no han recibido respuesta". El candidato se ha remitido a las palabras de este fin de semana de Pablo Iglesias, que según Mato, ha dicho que la Operación Chamartín "es una muestra clara de cómo los poderes económicos controlan a los políticos". El proyecto, ha concluido, "puede y debe pararse".

Pepu Hernández, candidato del PSOE, cree que la entrega in extremis del informe, que la Comunidad había advertido que no llegaría en esta legislatura, es una "jugada política fruto de la desesperación del PP ante la inminente pérdida de la Comunidad de Madrid y su caída en picado en el Ayuntamiento". El exseleccionador no cree que deba aprobarse esta semana. "No hay precedentes de un pleno extraordinario, casi cuando están a punto de abrirse las urnas, para aprobar una operación tan determinante para esta ciudad. Nadie entendería que una operación de este calado fuera aprobada en vísperas de unas elecciones", dijo este domingo en declaraciones a los medios.

