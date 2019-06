De Madrid Central a los manteros: así enmendaría la derecha a Carmena

Quedan muchos asuntos por resolver en las negociaciones de la derecha madrileña antes del sábado, cuando se constituye el Ayuntamiento de Madrid. Algunas tan fundamentales cómo quién se quedará con el bastón del mando. Pero un elemento facilita el acuerdo: su rechazo a todo lo que ha supuesto el mandato de Manuela Carmena y su deseo de enmendarlo. Desde Madrid Central, el proyecto estrella del pasado mandato, hasta las instrucciones policiales contra la venta ambulante —que impiden actuar contra los manteros “hasta que no se pueda garantizar la seguridad” y que la derecha considera permisivas— y desarrollos urbanísticos paralizados en el sureste que el Ayuntamiento consideraba inviables. Sobre la mesa en la que trabajan para lograr un pacto de Gobierno, Cs dejó el pasado viernes un documento con 55 propuestas que incluye muchas de estas medidas.

El principal escollo de la negociación es quién ocupará la alcaldía. Ciudadanos apuesta por su candidata, Begoña Villacís. “Todas las opciones están abiertas”, manifestó ayer en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Más allá de la ambición de gobernar el principal Ayuntamiento del país, el dirigente de Ciudadanos insistió en que lo importante es que Carmena no vuelva a gobernar.

“Por nosotros no se va a producir una situación que creemos que sería mala: que Manuela Carmena siguiera de alcaldesa”, dijo Villegas. En nombre de su partido se comprometió a lograr un “gobierno fuerte que imposibilite” ese escenario.

Javier Ortega Smith aseguró ayer en una entrevista con esRadio que no tiene preferencias sobre quién debe ser el próximo alcalde de Madrid. Apoyará lo que decidan Cs y PP, siempre que se integre al partido de ultraderecha en las conversaciones. “Que no quede ninguna duda: en lo que dependa de Vox, la izquierda no entra en ninguna institución, haremos lo imposible”, añadió.

Smith recordó que en los debates en los que participaron los tres partidos en campaña, coincidieron en políticas fundamentales. “Cerrar Madrid Central, bajar los impuestos, establecer y desarrollar los planes de urbanismo”, enumeró. “Decías, ‘oye, qué maravilla, porque en los grandes temas y las grandes necesidades de Madrid, PP, Ciudadanos y Vox estamos de acuerdo”.

Tras el encuentro de los equipos negociadores de Cs y PP del viernes pasado —que acabó en desencuentro cuando los populares constataron que no tenían garantizado el apoyo a José Luis Martínez-Almeida—, Miguel Gutiérrez, de la ejecutiva permanente de Ciudadanos, esbozó los principales puntos de su documento de 55 propuestas. Madrid debe dejar de ser, dijo, “la ciudad con los impuestos más altos, donde no se protege el comercio, donde se protege a las mafias que gestionan a los manteros o no se respeta la propiedad privada y se beneficia la okupación”. Gutiérrez también mencionó la limpieza y la Policía Municipal.

Madrid Central

Esos asuntos resumen los grandes temas en torno a los que ha gravitado la oposición en el Ayuntamiento los últimos cuatro años.

“Hay cosas en las que estamos muy cerca, por programa electoral. Otras, a lo mejor no tanto. Nuestra concepción sobre Madrid Central es un poco distinta. De eso queremos hablar”, asegura una fuente de Ciudadanos que conoce los detalles de las negociaciones. Vox aboga por derogarlo por completo y el PP habla de revertirlo para volver al sistema anterior de áreas de prioridad residencial (APR), zonas del centro de la ciudad a las que solo pueden acceder los vecinos y vehículos autorizados. Ciudadanos es partidario de hacer algunos cambios para mejorarlo, teniendo en cuenta la opinión de los afectados. No ha detallado cómo, aunque sí ha adelantado alguna posibilidad como abrir Gran Vía al tráfico para que los vehículos puedan atravesar del centro de Este a Oeste.

Bajar impuestos es otro de los temas en los que la derecha coincide y de lo que han hecho bandera durante la campaña. Ciudadanos ha criticado durante todo el mandato que “en Madrid se paga el IBI más alto de la historia”. Los tres partidos son partidarios de bajar distintas tasas municipales, empezando por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La venta ambulante en el centro de Madrid, a la que los partidos de derechas achacan pérdidas en el comercio, es otro de los puntos que quieren abordar. Quieren mano dura de la policía, también la lucha contra la okupación. Según PP, Cs y Vox, el gobierno de Carmena ha fomentado y protegido a los manteros y a okupas, y ha cuestionado a la Policía Municipal. Es su lectura de algunos incidentes de este mandato, como los disturbios tras la muerte del mantero Mambe Mbaye y la respuesta de ediles como Rommy Arce, del ala más radical de Ahora Madrid, acusada de injurias a la policía.

Ortega Smith se mostró ayer “preocupado” porque, a pesar de estas coincidencias, el acuerdo no esté aún cerrado y se les excluya de las negociaciones con Ciudadanos. El pacto, opinó, “debería ser matemático, salvo que algunos interpongan intereses de partido, puestos en las administraciones, u órdenes provenientes del exterior”. Desde la sede de Ciudadanos, Villegas lanzó la respuesta. En su partido hay “voluntad” para impedir que Carmena vuelva a gobernar. Si hay algo que une a PP, Cs y Vox es el empeño en enterrar su mandato.

