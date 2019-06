Ciudadanos evita garantizar su apoyo para dar la alcaldía de Madrid al PP

Los equipos negociadores de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento se han reunido por primera vez este viernes para avanzar en un acuerdo programático para gobernar Madrid. Al término de la reunión, que ha durado una hora, Andrea Levy -número dos de la lista municipal del PP- se ha mostrado sorprendida por la "indefinición" de Ciudadanos, que no ha comprometido su apoyo a los populares para hacer a José Luis Martínez-Almeida alcalde el próximo sábado 15. Ciudadanos asegura que no es el momento de hablar de sillas, sino de programas, pero el desencuentro deja abierta la posibilidad de que el partido de Albert Rivera esté intentando que Begoña Villacís sea alcaldesa. Los equipos volverán a encontrarse la próxima semana para intentar reconducir la situación.

"Tras la reunión podemos decir que Ciudadanos se ha instalado en la indefinición para nuestra sorpresa. Después de la reunión mantenida hoy hemos comprobado que Ciudadanos no muestra su disposición a que haya un gobierno alternativo a Carmena liderado por el Partido Popular", ha señalado Levy. "Si hace dos semanas los madrileños estaban ilusionados con que no siguiera Manuela Carmena en el Ayuntamiento, no se entendería que esto no pasara", ha agregado.

La concejala popular se ha mostrado preocupada por la falta de apoyo de Ciudadanos a una semana de que se constituya el Ayuntamiento. "Le pedimos a Ciudadanos que se defina, que despeje las incógnitas y las dudas cuanto antes y seguir trabajando, como vamos a seguir trabajando desde el Partido Popular para llegar a acuerdo programático y que el próximo sábado tengamos el Ayuntamiento del cambio de Almeida y no el de Manuela Carmena", ha insistido.

"Nosotros ponemos encima de la mesa un acuerdo programático donde por fin Madrid va a ser de verdad un dique para la subida de impuestos que pretende hacer el señor Sánchez. Madrid va a ser un salvavidas naranja para las políticas que piensa implantar a nivel nacional el señor Sánchez", ha señalado Miguel Gutiérrez, del equipo de Ciudadanos en la negociación.

El miembro de la ejecutiva permanente de Cs ha manifestado tras la reunión que su equipo ha traído al encuentro un decálogo y un programa de trabajo con 55 puntos para hablar de políticas, y ha afeado al PP que haya llegado con las manos vacías dispuesto a hablar solo de "sillas y sillones". "Ya estamos acostumbrados al Partido Popular", ha continuado Gutiérrez, que desde su punto de vista "están muy obsesionados con las sillas, las concejalías y las alcaldías".

Preguntado por si su apuesta es que Begoña Villacís sea alcaldesa, el dirigente de Ciudadanos ha reconocido que es "evidente" que al partido le gustaría poder tener "capacidad de gobierno en cualquier sitio, pero eso es normal". Lo mismo puede decir de Ignacio Aguado, ha añadido, "y de tantos y tantos cargos". "Pero no es eso lo que nos importa y no es eso lo que queríamos hablar hoy", ha insistido. Se trataba de acordar, según Gutiérrez, no "un cambio de persona sino un cambio en las políticas municipales".

"Seguiremos trabajando incansables para conseguir el cambio en el Ayuntamiento de Madrid y para que Ciudadanos se sume a ese cambio que nos exigen los madrileños", ha afirmado el candidato al Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, en un mensaje en Twitter. Ni Almeida ni Villacís -que mantuvieron el miércoles una primera reunión informal- han estado presentes en esta negociación a cargo de sus equipos. [Aquí puedes comparar los programas de ambas formaciones]

Carmena ha dado por hecho que las negociaciones que Cs y PP iniciaron el miércoles terminarán con la derecha gobernando el Palacio de Cibeles. El candidato popular tiene 15 concejales y aspira a ser el próximo alcalde con el apoyo de los 11 de Cs y los cuatro de Vox. El sábado día 15 quedará constituido el Ayuntamiento: en el caso de que no hubiera un pacto que sumara más votos de los que Carmena aglutina junto con el PSOE (19 concejales más los 7 que consiguió Pepu Hernández), ella continuaría en el cargo.

Esta tarde también se producirá el primer encuentro formal entre los candidatos de PP y Cs a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, respectivamente. Será en la Asamblea y estarán presentes los secretarios generales de los partidos a nivel nacional, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas. Díaz Ayuso mantuvo ayer una reunión con la candidata de Vox, Rocío Monasterios, quien ha pedido a Cs que se salte el veto de Rivera a una negociación a tres con el PP.

