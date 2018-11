¿Ha subido el IBI en Madrid en esta legislatura?

La llegada de los sobres con el recibo de 2018 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los hogares madrileños ha generado un cruce de afirmaciones políticas en principio contradictorias. Ciudadanos asegura que el de este año es el IBI más alto de la historia mientras el Ayuntamiento afirma que el tipo del gravamen ha bajado durante esta legislatura. Begoña Villacís, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, y Jorge García Castaño, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, argumentan por qué ante un mismo hecho (el aumento del recibo), hay dos explicaciones posibles.

El IBI más alto de toda la historia, por Begoña Villacís



Este año los madrileños van a pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) más alto de toda la historia, es un hecho.

Podemos ha aumentado en 2018 un 5% de media el recibo, que sumado a la subida de 2017 anunciada para el 2019, supone un aumento del IBI de entre un 12% y un 24% según el distrito, en lo que va de mandato.

El año pasado los vecinos de Centro pagaban una media de 482 euros, este año deberán abonar 521 euros, 39 euros más. Los de Arganzuela tendrán que pagar en 2018 de media 24 euros más, los de Chamartín 40 euros, los de Retiro 48 euros y así sucesivamente en 109 barrios de los 131 de la ciudad.

En Madrid llueve sobre mojado. Los últimos gobiernos de PP triplicaron los impuestos. La ponencia de valores del año 2011 disparó el IBI, pero la subida completa no se realizó en ese año, sino que se decidió incrementarlo progresivamente a lo largo de los 10 años siguientes, por eso los madrileños pagan cada año más IBI.

Sabiendo esto, Ciudadanos presentó en 2015 una iniciativa en el pleno de Cibeles para reducir progresivamente el tipo, a fin de que los madrileños no sólo no experimentasen la subida, sino que se bajase de forma efectiva tras años de aumento. Esta iniciativa fue aprobada con el voto en contra de Ahora Madrid.

Salvo el primer año, y por el mandato del Pleno, el Gobierno de Carmena ha incumplido esta obligación. Por esta sencilla razón, los madrileños pagarán más IBI, y así seguirá siendo lo que queda de legislatura, ya que no es política de Podemos bajar impuestos. Así de simple, a pesar de que las evidencias avisan de un significativo aumento de la presión fiscal.

El último informe del Consejo General de Economistas sitúa a Madrid como la capital de provincia que más IBI per cápita recauda de todas las capitales de provincia de España. Es en esta ciudad donde se recauda el 25% de la plusvalía municipal de todo el país, y es de las pocas capitales que ha decidido —incluso de entre las gobernadas por Podemos— no devolver la plusvalía injustamente cobrada a quienes tuvieron que malvender sus viviendas.

Se paga más, por tanto, y lo más grave es que el ciudadano ve que abona más impuestos a la vez que asiste a un empeoramiento de los servicios. Lo demuestra el aumento del 77% en las quejas por la recogida de residuos, el empeoramiento de la limpieza que muestra el último barómetro de ciudad (Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid) o la deficiente gestión de la movilidad o el tráfico.

En definitiva, no es lógico ni ético hacer pagar más impuestos si, por un lado, no es necesario —como demuestra el superávit de 1.000 millones de euros— y, por otro, no se mejoran los servicios.

Dicho esto, a la pregunta ¿pago más impuestos? puede creer mi versión o la contraria, pero la respuesta la tiene en un cajón en su casa. Busque su recibo del IBI, compare y entonces, vote.

Ahora Madrid ha bajado el IBI, por Jorge García Castaño

La recaudación por todos los tributos municipales en 2014 ascendió a 2.742 millones de euros y se espera llegar a los 2.766 millones en 2019, una ínfima subida en términos nominales (apenas un 0,09% más) y una bajada en términos reales (descontando el IPC). La Comunidad de Madrid tuvo unos ingresos tributarios de 16.437 millones de euros en 2014 y ha presupuestado 23.115 millones para 2019, lo que supone un incremento del 41%. Los datos hablan por sí solos.

El “recibo” del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se calcula aplicando un tipo de gravamen a una base imponible. El tipo es el porcentaje que decide cada ayuntamiento dentro del margen que permite la ley, que va del mínimo del 0,40% al 1,10% (determinadas ciudades como Madrid podrían llegar al 1,30%).

Cuando llegó en 2015 el actual equipo de Gobierno de Ahora Madrid el tipo estaba en el 0,58%, mientras que en la actualidad se encuentra en el 0,51%. Es decir, la ciudad de Madrid tiene uno de los tipos más bajos de toda España. De hecho, si se atiende al tipo establecido para los inmuebles urbanos en las capitales de provincia, Madrid ocupa el puesto 35 en la lista. Por tanto, durante el actual mandato se ha bajado el IBI en Madrid.

La base imponible la fija el Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda. En 2011 —siendo alcalde Ruiz-Gallardón— se realizó una revisión general al alza de los valores catastrales y en 2016, con el actual equipo de Gobierno, se llevó a cabo una revisión parcial de los valores que supuso una bajada de entre el 20% y el 40% del recibo para 370.891 inmuebles residenciales. Se revisó solo el valor de 22 barrios de tres distritos porque, de acuerdo con un estudio técnico realizado por el Catastro, el resto de valoraciones eran adecuadas.

Para que la elevación de valores de 2012 tuviera el menor impacto posible, el aumento no se aplicó directamente en el año siguiente sino que va creciendo gradualmente a lo largo de nueve ejercicios. Esto explica que todos los años, hasta 2021, exista un pequeño aumento en el recibo del IBI. Como cada año sube el valor de los inmuebles, la recaudación ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Así pues, sube la recaudación pero no porque el Ayuntamiento haya subido el IBI, sino porque el valor catastral ha aumentado.

Hay que recordar que cualquier bajada de impuestos decidida por el Ayuntamiento —por ejemplo, bajar aún más el tipo del IBI— supondría una disminución por el mismo importe del gasto máximo permitido al Consistorio. O sea, con la actual regla de gasto, una bajada de impuestos no afecta al superávit, que permanece igual, pero sí obliga a recortar el gasto municipal.

En definitiva, desde que Ahora Madrid ha llegado al Ayuntamiento se ha duplicado la inversión, se ha disparado el gasto social más de un 60%, se ha reducido la deuda a la mitad y se ha bajado el tipo del IBI.

