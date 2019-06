Rivera le dice a Sánchez que no cuente con su voto ni con su abstención

Ciudadanos no apoyará un gobierno presidido por Pedro Sánchez y su líder, Albert Rivera, y le conmina a “armar una mayoría con sus socios podemitas, Bildu, PNV e independentistas ”. El líder de Ciudadanos ha trasladado al Rey este jueves la posición ante la investidura que ha repetido en las últimas semanas. A Rivera no le gusta la opción de gobierno que se abre con que Sánchez, pero considera que “es el único que puede formar gobierno y no debe demorarse”. Con él que no cuente. Ni con un voto favorable ni con la abstención.

“No vamos a apoyar al PSOE. Tiene mayoría y lo que tiene que hacer es armarla”, ha incidido. Rivera ha defendido que el PSOE debe apoyarse en los socios de la moción de censura a Mariano Rajoy y con aquellos que le han facilitado Gobiernos regionales como el de la Comunidad Valenciana o Baleares. “El PSOE gobierna en comunidades con podemitas y nacionalistas y puede hacerlo en España”, ha zanjado

Para Rivera, lo urgente es que Sánchez forme en gobierno para empezar de inmediato a hacer oposición. Rivera hace abstracción de la existencia del PP como segundo partido más votado y proclama que “Ciudadanos va a liderar la oposición”. Una oposición “muy dura para impedir que haya concesiones a los independentistas, muy firme para defender a las clases medias y muy leal con los españoles”.

El líder de Ciudadanos ha expresado, además, su discrepancia con la posibilidad abierta por Unión del Pueblo Navarro (partido que conforma la coalición Navarra Suma con Rivera y el PP) de facilitar la investidura de Sánchez si los socialistas renuncian a gobernar Navarra. Rivera considera que el PSOE tiene que permitir que gobierne Navarra Suma, que tiene la mayoría en Navarra sin ningún tipo de contraprestación. Para Rivera, en este caso es una “cuestión de Estado” que el PSOE se abstenga para que gobierne la coalición de la que él forma parte.

La otra opción sería un gobierno del PSN-PSOE con Geroa Bai (donde participa el PNV) y con Podemos, aunque necesitaría la abstención de EH-BIldu. “le pido a Sánchez que no sea el salvavidas de Bildu. Navarra es una cuestión de Estado; no debe torpedear un gobierno de Ciudadanos”, en referencia a Navarra Suma. Me parece una cuestión de Estado y no un intercambio de cromos. UPN tiene su autonomía. “Navarra no puede formar parte de un intercambio, se juega que sea una autonomía o que la conviertan en el anexo de otra autonomía”, ha remarcado.