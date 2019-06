Iglesias: “Desde hace dos semanas no hay ningún contacto con Sánchez”

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a defender ante el Rey la formación de un Gobierno de coalición entre el PSOE y su partido. El responsable de la formación ha insistido en que la única solución para tener un ejecutivo estable en España es el acuerdo entre los dos partidos y que garantice políticas progresistas. "Para nosotros los desafíos del futuro es hacer políticas diferentes que no se han hecho hasta ahora", ha asegurado Iglesias, que ha confirmado que lleva 15 días sin hablar con Pedro Sánchez y que considera que el socio preferido de los socialistas es Ciudadanos.

Iglesias ha lamentado que entre su formación y el PSOE no se esté produciendo ningún contacto, más allá de los habituales en el mecanismo parlamentario, y ha criticado que para los socialistas la preferencia para alcanzar un acuerdo de gobierno sea Ciudadanos. "Lo primero que ha hecho el PSOE ha sido tender la mano a Ciudadanos". "Esa sería la opción preferida por el PSOE", ha insistido. En ese supeuesto, ha remarcado que el PSOE "se apoyaría en la derecha" y rechazaría los 3,7 millones de votos de Unidas Podemos, que, des de su punto de vista, son los garantizan políticas de progreso mediante un gobierno de coalición. Pero Iglesias no pierde la esperanza: "Que el PSOE está buscando el apoyo de Albert Rivera es evidente. Tambien es evidente que no lo está encontrando". En ese sentido, ha apuntado que el proceso no está cerrado: "Van a ser semanas muy largas y va a habe muchas presiones".

"Lo que hemos visto en los últimos días es que si no estamos en el Gobierno no se puede garantizar la aprobación de políticas progresistas", ha resaltado. El líder de Podemos no ha querido confirmar cuál sería el voto de su formación en el caso de que Pedro Sánchez no acepte la entrada de Podemos en el Gobierno. Iglesias ha informado también a Felipe VI las propuestas que le trasladarán al PSOE como programas de inversión, ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, derogación de la reforma laboral de 2012, subir el salario mínimo hasta los 1.200 euros y la reducción de la jornada laboral a la 34 horas semanal. Además, ha anunciado que se va a crear un comisión de negociación para tratar estos temas con los socialistas.

La postura del Iglesias tras su reunión con el Rey llega en un momento difícil para el líder de Unidas Podemos. la formación perdió la mayor parte del poder territorial que había acumulado durante los últimos cuatro años y la oposición interna arreció tras escuchar a Iglesias apuntar como causa principal de la derrota la división en la izquierda. La decisión de destituir a Echenique como secretario de organización y poner en su lugar a Alberto Rodríguez no ha aliviado las críticas internas lideradas por la delegación andaluza a las que se sumó el secretario general en Aragón, Nacho Escartín. “La situación en Podemos no va de cortar cabezas, sino de redefinir el rumbo. No creo que Echenique sea el único responsable”, dijo este miércoles el exlíder en Madrid, Ramón Espinar, nuevo activo en la disidencia. Adelante Andalucía tampoco quiso valorar los nombramientos. “¿Para que se hacen estos cambios?”, planteaban fuentes de la coalición andaluza que aprovecharán el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de este sábado para manifestar su posición.