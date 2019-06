Abascal ve anómalo que el Rey reciba a quienes actúan contra la Constitución

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha considerado este jueves "una anomalía democrática" que "al Rey se le hagan reunirse con diputados o supuestos diputados que no han jurado la Constitución y se han conjurado contra ella y la unidad nacional". Abascal, que ha realizado estas declaraciones tras entrevistarse con Felipe VI en La Zarzuela en su turno en la ronda de consultas, también ha querido denunciar "la anomalía de que al Rey se le fuerce a recibir organizaciones políticas que han actuado como organizaciones criminales dando un golpe de Estado en Cataluña".

Sin embargo, el líder de Vox ha querido dejar claro estas consideraciones no se las ha trasladado al Rey durante el encuentro, pero ha insistido en que el Estado "no está teniendo los mecanismos de rapidez y contundencia necesarios para defender acciones contra quienes quieren romper el orden constitucional y no respetan la Constitución".

Sin bajar ese tono, el líder del partido de ultraderecha, que obtuvo 24 escaños en las elecciones del pasado 28 de abril, ha explicado que ha transmitido al Rey su "lealtad a la Corona, como símbolo de la unidad y la permanencia en España". "Y muy especialmente, nuestra gratitud por su reacción institucional del 3 de octubre en un discurso que consideramos absolutamente histórico para detener en aquel momento el desarrollo del golpe de Estado separatistas", ha añadido.

Respecto a su posición ante la investidura su partido no apoyará un gobierno de Pedro Sánchez. "Pero que apoyaremos la acción de gobierno de cualquier gobierno dispuesto a restaurar el orden constitucional en Cataluña y aplicar el artículo 155 de la Constitución", ha especificado. En cuanto a posibles pactos, ha admitido que de momento no han sido contactados. Pero sus condiciones no parecen excesivas. Está abierto a entrar o no en gobiernos autonómicos y municipales, singularmente en Madrid. Una opción sería prestar sus apoyos desde fuera, como hace en Andalucía, pero no "el trágala" de dejarlos al margen de toda negociación. "Mano tendida donde podamos ser determinantes", ha añadido.