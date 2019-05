El Parlamento Europeo suspende los pases temporales a los diputados españoles por el caso Puigdemont

Clara Ponsatí, Carles Puigdemont y Toni Comín ante el Parlamento Europeo, el domingo. En vídeo, declaraciones de Puigdemont. Delmi Álvarez | epv

Los eurodiputados electos españoles no contarán con acreditación provisional del Parlamento Europeo. El presidente de la institución, Antonio Tajani, ha comunicado este jueves que ha suspendido la entrega de los pases y anulado los ya concedidos hasta recibir de España la lista oficial con los nombres de los cargos que han cumplido adecuadamente con el procedimiento para sentarse en la Eurocámara. La decisión, tomada a petición de PSOE, PP y Ciudadanos llega un día después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín trataran sin éxito de recoger su pase provisional.

"Entiendo por vuestro correo electrónico que este trámite administrativo puede provocar alteraciones en España, donde el resultado electoral no es definitivo y el recuento sigue en marcha. Por tanto, para evitar cualquier interferencia en procedimientos nacionales, he dado instrucciones a la secretaría general de suspender la acreditación de todos los representantes españoles hasta recibir la lista oficial de las autoridades españolas", ha anunciado Tajani.

Como se encarga de recordar el presidente del Parlamento Europeo, la credencial provisional no otorga la condición de eurodiputado al que la recibe, pero mientras los países envían las notificaciones oficiales con los nombres de los elegidos sí proporciona algunas de sus ventajas, como contar con despacho y cuenta de correo electrónico oficial. Los eurodiputados de otros países sí seguirán teniendo a mano esa posibilidad, una cortesía con los parlamentarios entrantes, si bien la actividad en las instalaciones es escasa en estas semanas previas al primer pleno. No se ven afectados por la medida los europarlamentarios españoles de la legislatura que termina, que pueden acceder con su actual acreditación.

Eurodiputados como la popular Dolors Montserrat, el miembro de Ciudadanos José Ramón Bauzá o la parlamentaria de ERC Diana Riba ya recogieron la acreditación, ahora invalidada. Puigdemont tildó de "discriminatorio" que ellos pudieran tenerla mientras a él y a Comín, elegidos en los comicios del domingo por Junts per Catalunya, se les negaba la credencial por las dudas que despierta su situación judicial, con cargos por rebelión y malversación pendientes de resolver en España.

Fue entonces cuando los jefes de delegación de los tres principales partidos españoles, Esteban González Pons (PP), Iratxe García (PSOE) y Javier Nart (Cs) enviaron una carta a Tajani para que paralizara la entrega de pases temporales e invalidara los entregados hasta que la Junta Electoral Central (JEC) remita la lista definitiva. Para poder estar en esta lista, los cargos electos en las elecciones europeas deben acudir el 17 de junio a la sede de la JEC en Madrid para acatar presencialmente la Constitución española y recibir su acta de diputado. Los escaños de los que no se presenten quedarán vacantes y sus privilegios suspendidos.

Si se cumple la certeza expresada por la JEC de que no se puede ser eurodiputado sin comparecer en Madrid, Puigdemont no podrá serlo. La orden nacional de detención en su contra sigue vigente y, según la Eurocámara, la inmunidad como diputado electo no entra en vigor hasta la sesión inaugural del 2 de julio en Estrasburgo, por lo que si el expresidente intenta acudir a Madrid a cumplir con el trámite podría ser detenido por las fuerzas de seguridad.