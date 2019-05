Directo Congreso de los Diputados | Arranca la legislatura marcada por la presencia de los presos independentistas

EL PAÍS

El Supremo cree que el Congreso debe suspender a los presos. El tribunal no duda que los cuatro diputados presos tienen que ser suspendidos, pero también de que esta medida no debe adoptarla el Supremo, sino la Mesa del Congreso. Lo contrario, según estas fuentes del Supremo, sería “una injerencia del poder judicial en el parlamentario”, sobre todo teniendo en cuenta que la suspensión puede tener un efecto directo en la investidura porque podría rebajar de 176 a 174 los votos que necesite Pedro Sánchez. “El tribunal no puede alterar las mayorías”, afirman estas fuentes. http://cort.as/-IT2k